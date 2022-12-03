СМИ узнали имя человека, который подстрекал Путина напасть на Украину, убеждая в беззубости Запада

Одним из самых влиятельных сторонников решения Владимира Путина вторгнуться в Украину стал 71-летний российский миллиардер Юрий Ковальчук, фамилия которого редко фигурирует среди имен, которые входят в ближайшее окружение российского диктатора. Но именно он развивал тему о том, что полномасштабная война против Украины может показать Западу мощь России. Как передает издание "Комментарии", об этом идет речь в материале газеты "Wall Street Journal".

Владимир Путин. Фото из открытых источников

СМИ утверждает, что Юрий Ковальчук имел несколько довольно продолжительных встреч с Путиным перед началом полномасштабной войны, а также общался с хозяином Кремля по телефону или видеосвязи. Заявляя об этом, газета ссылается на друга семьи Ковальчука, а также некого экс-сотрудника российской разведки.

Ковальчук, санкции против которого ввели еще в 2014 году, не только бизнесмен, но и один из крупнейших медиамагнатов. Он владеет телеканалами, газетами, соцсетями, которые ведут прокремлевскую пропаганду. По мере того, как война РФ в Украине сталкивается с провалами, его медиа становятся все более ценными в арсенале Кремля, считает издание.

Телеканалы Ковальчука спокойно освещали частичную мобилизацию, а также рассказывали об украинской "грязной бомбе" и предсказывали развал США, говорится в публикации. С помощью Ковальчука Путин также не теряет свои позиции в сети.

Когда в марте 2020 года началась пандемия коронавируса, Ковальчук был готов сидеть на карантине, чтобы встречаться с Путиным. По словам двух собеседников газеты, Путин и Ковальчук иногда часами обсуждали нарастающий конфликт с Западом и историю России.

Как отмечает издание со ссылкой на экс-сотрудника российской разведки, именно в ходе этих бесед Ковальчук высказывал идеи о том, что Запад слаб и пришло время продемонстрировать военную мощь России, вторгнувшись в Украину.

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