Путин рассказал, будет ли он дальше президентом России

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Владимир Лавский
Президент России Владимир Путин во время традиционной ежегодной пресс-конференции заявил, что еще не принял решение, будет ли он идти на выборы в 2024 году. Изменения в Конституции, принятые в этом году, позволяют ему это делать.
Ранее Владимир Путин высказал свое мнение об отравлении оппозиционера Алексея Навального и хейтерах в Интернете.
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