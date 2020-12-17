Путин рассказал, будет ли он дальше президентом России

Президент России Владимир Путин во время традиционной ежегодной пресс-конференции заявил, что еще не принял решение, будет ли он идти на выборы в 2024 году. Изменения в Конституции, принятые в этом году, позволяют ему это делать.

"Отвечая на этот вопрос, нужно понимать — пойдет ли это на благо страны? Если пойдет, то стоит делать. Я для себя не принял решение, пойду я на выборы или не пойду в 2024 году. Но что касается стабильного развития страны, это многого стоит. Формально разрешение от народа есть", — сказал Путин.

Ранее Владимир Путин высказал свое мнение об отравлении оппозиционера Алексея Навального и хейтерах в Интернете.

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