СМИ узнали, на что может пойти Путин, чтобы запугать Запад

На Западе значительно участились дискуссии относительно снятия запрета для ВСУ использовать дальнобойные ракеты, которые были предоставлены союзниками, для ударов по РФ. Если же партнеры Украины все же пойдут на этот шаг, российский диктатор Владимир Путин может усилить свои угрозы, в частности, провести первые за десятилетия ядерные испытания. Таким образом Москва может вновь показать, что готова повышать ставки в войне. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Reuters".

Владимир Путин. Фото из открытых источников

СМИ в своих выводах ссылается на мнения ряда экспертов, которые допускают, что Путин может на новый виток обострения в противостоянии.

Эксперт по оружию в Институте исследования проблем мира и политики безопасности в Гамбурге Ульрих Куэн считает, что Путин может послать какой-то ядерный сигнал – например, испытания ядерного оружия, чтобы запугать Запад.

Помимо традиционного для Кремля бряцания ядерным оружием или ударов по британским активам, более вероятным является усиление атак на украинскую гражданскую инфраструктуру.

По мнению экспертов, скорее всего Киев возьмет на себя основное бремя военного ответа России на ослабление ограничений на ракеты.

Другим вариантом для России было бы усиление "гибридных" действий, таких как саботаж в Европе или вмешательство в избирательную кампанию в США, добавляет Куэн. Опасность для Запада заключается в том, что он не знает, где на самом деле проходят красные линии Путина.

Читайте также на портале "Комментарии" — президент США Джо Байден провел встречу с премьер-министром Великобритании Кейром Стармером. Лидеры поддержали Украину в ее противостоянии российской агрессии. Об этом сообщает сайт Белого дома.

Отмечается, что Байден и Стармер во время переговоров обсудили ряд внешнеполитических вопросов, которые представляют взаимный интерес. В частности, лидеры подтвердили свою непоколебимую поддержку Украины, которая продолжает защищаться от российской агрессии.

Кроме того, они выразили глубокую обеспокоенность в связи с предоставлением Ираном и Северной Кореей летального оружия России, а также поддержкой Китаем российской оборонно-промышленной базы.



