Смута уже началась, если кто-то еще не понял: Гиркин рассказал, чем закончится приход Пригожина к власти

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Кравцев Сергей
Российский террорист Игорь Гиркин (Стрелков) считает, что, если в Кремле вовремя не обратят внимание на "плохие" качества основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, то он всех "сожрет". Как передает портал "Комментарии", своим мнением Гиркин как всегда поделился в своем Telegram.
Игорь Гиркин. Фото: из открытых источников
Игорь Гиркин высказал мнение, что некоторые политические круги "решили поставить" на Пригожина и теперь пытаются "протащить" ко власти в России некоторых политиков.
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Также боевик считает, что "смута", о которой ранее все активно говорили, уже заплеснула Россию: "Смута уже началась. Если кто-то еще не понял".
Читайте также на портале "Комментарии" — эксперты Института изучения войны (ISW) считают, что россияне не отказались от своей идеи усиливать продвижение на Донбассе, так как в район Бахмута перебрасывается очень много их войск. При этом, согласно данным Минобороны Украины, ВСУ продолжают наступление вокруг города, в самом Бахмуте продолжает атаковать ЧВК "Вагнер". Параллельно с этим разворачивается странная история вокруг главаря данной ЧВК – Евгения Пригожина, которого, по некоторым данным, Кремль пытается выставить предателем. О чем говорит происходящее сейчас вокруг Бахмута и Пригожина – в военном, политическом и информационном смысле? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.
Также издание "Комментарии" сообщало – российская пропаганда не справляется: огромные потери "Вагнера" в Бахмуте подорвали информпространство РФ.
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