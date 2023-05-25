logo

BTC/USD

26250.20

ETH/USD

1786.50

LTC/USD

84.66

USD/UAH

37.42

EUR/UAH

40.75

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия Смута уже началась, если кто-то еще не понял: Гиркин рассказал, чем закончится приход Пригожина к власти
commentss НОВОСТИ Все новости

Смута уже началась, если кто-то еще не понял: Гиркин рассказал, чем закончится приход Пригожина к власти

Гиркин высказался, что некоторые политические лица в РФ зря пытаются протащить основателя ЧВК "Вагнер" ко власти

сегодня, 11:44
Поделитесь публикацией:
Автор:

Кравцев Сергей

Российский террорист Игорь Гиркин (Стрелков) считает, что, если в Кремле вовремя не обратят внимание на "плохие" качества основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, то он всех "сожрет". Как передает портал "Комментарии", своим мнением Гиркин как всегда поделился в своем Telegram.

Смута уже началась, если кто-то еще не понял: Гиркин рассказал, чем закончится приход Пригожина к власти

Игорь Гиркин. Фото: из открытых источников

Игорь Гиркин высказал мнение, что некоторые политические круги "решили поставить" на Пригожина и теперь пытаются "протащить" ко власти в России некоторых политиков.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


"Он вас же и сожрёт первыми, если вам "повезёт" его протащить к власти. Все "обязательства" для человека без чести и совести — пустой звук после того, как они перестанут быть ему необходимы", — высказался Гиркин. 

Также боевик считает, что "смута", о которой ранее все активно говорили, уже заплеснула Россию: "Смута уже началась. Если кто-то еще не понял".

Читайте также на портале "Комментарии" — эксперты Института изучения войны (ISW) считают, что россияне не отказались от своей идеи усиливать продвижение на Донбассе, так как в район Бахмута перебрасывается очень много их войск. При этом, согласно данным Минобороны Украины, ВСУ продолжают наступление вокруг города, в самом Бахмуте продолжает атаковать ЧВК "Вагнер". Параллельно с этим разворачивается странная история вокруг главаря данной ЧВК – Евгения Пригожина, которого, по некоторым данным, Кремль пытается выставить предателем. О чем говорит происходящее сейчас вокруг Бахмута и Пригожина – в военном, политическом и информационном смысле? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало – российская пропаганда не справляется: огромные потери "Вагнера" в Бахмуте подорвали информпространство РФ.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/c/1356349800/308838
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!