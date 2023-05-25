Смута уже началась, если кто-то еще не понял: Гиркин рассказал, чем закончится приход Пригожина к власти

Российский террорист Игорь Гиркин (Стрелков) считает, что, если в Кремле вовремя не обратят внимание на "плохие" качества основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, то он всех "сожрет". Как передает портал "Комментарии", своим мнением Гиркин как всегда поделился в своем Telegram.

Игорь Гиркин. Фото: из открытых источников

Игорь Гиркин высказал мнение, что некоторые политические круги "решили поставить" на Пригожина и теперь пытаются "протащить" ко власти в России некоторых политиков.

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"Он вас же и сожрёт первыми, если вам "повезёт" его протащить к власти. Все "обязательства" для человека без чести и совести — пустой звук после того, как они перестанут быть ему необходимы", — высказался Гиркин.

Также боевик считает, что "смута", о которой ранее все активно говорили, уже заплеснула Россию: "Смута уже началась. Если кто-то еще не понял".

Читайте также на портале "Комментарии" — эксперты Института изучения войны (ISW) считают, что россияне не отказались от своей идеи усиливать продвижение на Донбассе, так как в район Бахмута перебрасывается очень много их войск. При этом, согласно данным Минобороны Украины, ВСУ продолжают наступление вокруг города, в самом Бахмуте продолжает атаковать ЧВК "Вагнер". Параллельно с этим разворачивается странная история вокруг главаря данной ЧВК – Евгения Пригожина, которого, по некоторым данным, Кремль пытается выставить предателем. О чем говорит происходящее сейчас вокруг Бахмута и Пригожина – в военном, политическом и информационном смысле? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало – российская пропаганда не справляется: огромные потери "Вагнера" в Бахмуте подорвали информпространство РФ.