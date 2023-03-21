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Снабжение снарядов с ураном Украине: первая реакция Путина и Шойгу

Путин испугался поставок снарядов с ураном Украине

сегодня, 18:43
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Автор:

Лиля Воробьева

Похоже, что в Кремле серьезно перепугались по поводу предстоящей передачи Украине снарядов с обедненным ураном из Британии. На эту информацию уже успели отреагировать российский президент Владимир Путин и его министр обороны Сергей Шойгу. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на заявление Путина на пресс-брифинге с лидером Китая Си Цзиньпином и заявление российским СМИ Шойгу.

Снабжение снарядов с ураном Украине: первая реакция Путина и Шойгу

Владимир Путин и Сергей Шойгу (фото из открытых источников)

"Похоже, что Запад решил воевать с Россией до последнего украинца уже не на словах, а на деле... Если все это будет происходить, то соответственно Россия вынуждена будет реагировать", — заявил Путин.


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А министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что после заявления Британии до ядерного столкновения остается "все меньше и меньше" ступеней.

Также он напомнил о расследовании, что боеприпасы с обедненным ураном вредят здоровью тех, кто их использует. Это показало их применение американцами в Косово и Сербии.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что танковые снаряды с бедным ураном для Украины. В Минобороны Великобритании заявили, что готовы отправить в Украину боеприпасы с обедненным ураном для поражения бронетехники и танков. Замминистра обороны Британии Аннабель Голди заявила, что кроме танков Challenger 2 Минобороны готово предоставить боеприпасы, в том числе и содержащие уран в небольших количествах. По словам Голди, подобные боеприпасы эффективно уничтожают танки и другую военную технику врага. В РФ отреагировали на это заявив об использовании "грязной бомбы", а спикер МИД Мария Захарова сказала, что такие боеприпасы уничтожают окружающую среду и вызывают рак у людей. Несмотря на такие заявления из РФ, военные опровергают слова Захаровой, утверждая, что обедненный уран находится внутри снаряда и его радиоактивность незначительна.



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