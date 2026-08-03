В российском городе Красноярске зафиксировали аномальное снижение цен на автомобильное топливо. Ситуация выглядит особенно показательной на фоне того, что еще в середине июля регион страдал острой нехваткой нефтепродуктов. Тогда на крупнейшей локальной сети АЗС "Красноярскнефтепродукт" (КНП) даже пришлось вводить принудительную продажу топлива по талонам.

Фото: коллаж портала "Комментарии"

Однако в преддверии приезда руководства страны ситуация на стелах заправок кардинально изменилась. На это обратили внимание журналисты российского издания "Осторожно, новости", проанализировавшие кадры от местных автомобилистов. Вместо бывших 91 рубля за литр бензина марки АИ-95, жители города вдруг получили возможность заправиться по 67 рублей. Красноярцы в соцсетях откровенно связывают этот "щедрый жест" с прибытием высокопоставленных лиц из Москвы.

3 августа в Красноярск прибыл российский диктатор Владимир Путин для участия в официальных мероприятиях. Пропагандистские медиа сообщили, что лидер Кремля посетил церемонию закрытия финала конкурса "Большая перемена", где выступил с речью на базе кампуса Сибирского федерального университета.

В то же время представители топливной компании "КНП" попытались отрицать политический подтекст аттракциона невидимой щедрости. В комментарии местным журналистам они заверили, что "падение стоимости топлива связано исключительно с временным улучшением логистики и поступления дополнительного объема топлива в Ачинске напрямую с НПЗ". Однако нефтетрейдеры сразу дали понять, что праздник для водителей продлится недолго. В компании открыто предупредили, что "завезенные объемы строго ограничены, поэтому новые цены могут быть скорректированы после того, как этот запас иссякнет" — то есть сразу после того, как кортеж диктатора покинет Сибирь.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в российском курортном городе Геленджик зафиксированы смертельные последствия падения беспилотного летательного аппарата. Трагедия произошла при попытке местной мобильной огневой группы ликвидировать воздушную цель прямо над зоной отдыха.