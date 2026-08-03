У російському місті Красноярськ зафіксували аномальне зниження цін на автомобільне паливо. Ситуація виглядає особливо показовою на тлі того, що ще в середині липня регіон потерпав від гострої нехватки нафтопродуктів. Тоді на найбільшій локальній мережі АЗС "Красноярскнефтепродукт" ("КНП") навіть довелося запроваджувати примусовий продаж пального за талонами.

Фото: колаж порталу "Коментарі"

Проте напередодні приїзду керівництва країни ситуація на стелах заправок кардинально змінилася. На це звернули увагу журналісти російського видання "Осторожно, новости", які проаналізували кадри від місцевих автомобілістів. Замість колишніх 91 рубля за один літр бензину марки АІ-95, мешканці міста раптом отримали можливість заправитися по 67 рублей. Красноярці у соцмережах відверто пов'язують цей "щедрий жест" із прибуттям високопоставлених осіб із Москви.

Справді, 3 серпня до Красноярська прибув російський диктатор Володимир Путін для участі в офіційних заходах. Пропагандистські медіа повідомили, що лідер Кремля відвідав церемонію закриття фіналу конкурсу "Большая перемена", де виступив із промовою на базі кампусу Сибірського федерального університету.

Водночас представники паливної компанії "КНП" спробували заперечити політичний підтекст атракціону небачаної щедрості. У коментарі місцевим журналістам вони запевнили, що падіння вартості палива пов'язане виключно з "временным улучшением логистики и поступления дополнительного объема топлива в Ачинске напрямую с НПЗ". Проте нафтотрейдери одразу дали зрозуміти, що свято для водіїв триватиме недовго. У компанії відкрито попередили, що завезені обсяги суворо обмежені, тому "новые цены могут быть скорректированы после того, как этот запас иссякнет" — тобто одразу після того, як кортеж диктатора залишить Сибір.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що у російському курортному місті Геленджик зафіксовано смертельні наслідки падіння безпілотного літального апарату. Трагедія сталася під час спроби місцевої мобільної вогневої групи ліквідувати повітряну ціль безпосередньо над зоною відпочинку.