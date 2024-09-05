Китай, Бразилия или Индия могли бы играть роль посредников в переговорах по прекращению войны в Украине. Об этом заявил российский президент Владимир Путин, выступая на панельной дискуссии Восточного экономического форума во Владивостоке, сообщает Politico.

Владимир Путин (фото из открытых источников)

Когда Путина спросили о том, какие страны могли бы возглавить мирные переговоры с Украиной, он отметил: "Прежде всего, Китайская Народная Республика, Бразилия, Индия. Я нахожусь в контакте со своими партнерами... у нас есть доверие и уверенность друг в друге .Если будет желание Украины продолжать переговоры, я могу это сделать".

Эти заявления прозвучали после того, как Киев ясно дал понять, что не будет участвовать в прямых переговорах с Россией, но активно работает над созданием коалиции посредников. В Киеве надеются, что такая коалиция, включая страны, имеющие дружеские отношения с Россией, сможет способствовать реализации мирной формулы из 10 пунктов, предложенной президентом Украины Владимиром Зеленским, и заставить Москву прекратить свою агрессию.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Путин заявил о готовности к переговорам . Российский диктатор Владимир Путин заявил, что Москва готова к мирным переговорам по окончании войны в Украине и назвал свои условия. Центр противодействия дезинформации (ЦПИ) проанализировал заявления Путина и указывает, что глава Кремля на самом деле не готов к переговорам, а хочет капитуляции Украины.

Владимир Путин после боев в Курской области заявлял, что возможность переговоров "неактуальна" и "невозможна". Однако в недавнем заявлении российский диктатор отметил, что "россия никогда не отказывалась от переговоров с Украиной" и подчеркнул, что переговоры должны быть только на основе "согласованных в Стамбуле параметров".

