Снова не хватает людей: в РФ военкоматам разрешили мобилизовать мужчин с "бронью"

В России суд признал за военкоматами право призывать на военную службу граждан, имеющих "бронь" от работодателя. Как передает портал "Комментарии", об этом пишут российские пропагандистские СМИ.

Мобилизация в России. Фото: из открытых источников

По данным СМИ, суд Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) отклонил повторный иск сотрудника компании "Сургутнефтегаз" Сергея Вахрамеева, который пытался оспорить решение военного комиссариата о его призыве на военную службу. Мужчина ссылался на то, что предприятие, где он работает, оформило по нему так называемую "бронь" от предприятия.

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Однако, суд после рассмотрения дела пришел к выводу, что "бронь не является абсолютным основанием для предоставления отсрочки". Судья ссылается на 5-й пункт неких "Методических рекомендаций по бронированию граждан РФ", где говорится, что военкоматы "вправе привлекать забронированных граждан" для того, чтобы планы по мобилизации не были провалены.

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Также издание "Комментарии" сообщало – российский диктатор Владимир Путин подписал закон, увеличивающий штрафы до 30 тысяч рублей за неявку в военкомат без уважительной причины, а также вводящий штрафы до 400 тыс. рублей за неподачу юрлицам списков для взятия граждан на военный учет. Этот закон, как и ряд других, дающих возможность государству призвать как можно больше людей на войну, в июле приняла марионеточная Госдума. По словам правозащитника из РФ, члена правления Международного общества "Мемориал" Сергея Кривенко, есть много других свидетельств того, что Кремль серьезно готовится к затяжной войне. Как на это следует реагировать Украине и союзникам? Есть ли вероятность, что россияне начнут массовые антивоенные выступления, или элиты сметут свихнувшегося Путина? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.



