Снова заврался: Путина поймали на публичной лжи
commentss НОВОСТИ Все новости

Снова заврался: Путина поймали на публичной лжи

В сети разоблачили ложь Путина о "Сармате"

29 октября 2025, 20:05
  Российский президент Владимир Путин заявил, что в скором времени межконтинентальная баллистическая ракета "Сармат" будет приведена на боевое дежурство. В то же время он уронил одну деталь — вроде бы она уже находится на дежурстве.

Снова заврался: Путина поймали на публичной лжи

Владимир Путин (фото из открытых источников)

Это заявление Путин сделал 29 октября во время выступления, посвященного испытанию мощного ядерного подводного аппарата Посейдон. Тогда он также утверждал, что мощность Посейдона якобы значительно превышает характеристики самой перспективной межконтинентальной ракеты "Сармат".

"Такой (ракеты, — Ред.) в мире нет, как "Сармат". И у нас он еще на дежурстве не стоит. Но скоро появится на дежурстве", — заявил Путин.

Однако в этом высказывании есть логическое противоречие: еще в 2023 году российское издание "Ведомости" сообщало, что "Сармат" якобы был поставлен на боевое дежурство. В социальных сетях заметили это несоответствие и обнародовали материалы как доказательство.

Снова заврался: Путина поймали на публичной лжи - фото 2

РС-28 "Сармат" — это российский стратегический ракетный комплекс пятого поколения шахтного базирования с тяжелой многоступенчатой межконтинентальной жидкостной баллистической ракетой. Россияне утверждают, что эта ракета может доставлять ядерные боеголовки в любую точку планеты, пролетая над Северным или Южным полюсом. По данным военного ведомства РФ, "Сармат" является мощнейшей ракетой с максимальной дальностью в мире и способен выполнять полеты по разным траекториям.

Характерные технические параметры, приводимые в российских источниках:

  • первоначальная (стартовая) масса ракеты, по оценкам россиян — 150-200 тонн;

  • дальность полета – до 18 000 км;

  • полезная нагрузка – около 5 тонн;

  • дальность в направлении западноевропейских целей – ориентировочно 9–10 тыс. км;

  • стартовая масса (другой источник параметров) – 100–120 тонн;

  • максимальная масса полезной нагрузки, которая может быть вброшена, — до 10 тонн.

Эксперты также отмечали, что одна такая ракета может нести от 10 до 15 боеголовок в зависимости от их мощности; при размещении 10 боеголовок мощность каждой оценивают примерно в 750 килотонн. По заявлениям российской стороны, комплекс оснащен рядом технологических новшеств, которые сделают его менее уязвимым для систем противоракетной обороны противника.

 



