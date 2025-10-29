Знову забрехався: Путіна піймали на публічній брехні

Російський президент Володимир Путін заявив, що незабаром міжконтинентальна балістична ракета "Сармат" буде приведена на бойове чергування. Водночас він упустив одну деталь — начебто вона вже перебуває на чергуванні.

Володимир Путін (фото з відкритих джерел)

Цю заяву Путін зробив 29 жовтня під час виступу, присвяченого випробуванню потужного ядерного підводного апарата "Посейдон". Тоді він також стверджував, що потужність "Посейдона" нібито значно перевищує характеристики "найперспективнішої міжконтинентальної ракети "Сармат"".

"Такої (ракети, — Ред.) у світі немає, як "Сармат". І у нас він ще на чергуванні не стоїть. Але скоро з’явиться на чергуванні", — заявив Путін.

Однак у цьому висловлюванні є логічне протиріччя: ще у 2023 році російське видання "Ведомости" повідомляло, що "Сармат" нібито було поставлено на бойове чергування. У соціальних мережах помітили цю невідповідність і оприлюднили відповідні матеріали як доказ.

РС-28 "Сармат" — це російський стратегічний ракетний комплекс п’ятого покоління шахтного базування з важкою багатоступеневою рідинною міжконтинентальною балістичною ракетою. Росіяни стверджують, що ця ракета може доставляти ядерні боєголовки до будь-якої точки планети, пролітаючи над Північним або Південним полюсом. За даними військового відомства РФ, "Сармат" є найпотужнішою ракетою з максимальною дальністю у світі та здатен виконувати польоти за різними траєкторіями.

Характерні технічні параметри, які наводять у російських джерелах:

первісна (стартова) маса ракети, за оцінками росіян — 150–200 тонн;

дальність польоту — до 18 000 км;

корисне навантаження — близько 5 тонн;

дальність у напрямку західноєвропейських цілей — орієнтовно 9–10 тис. км;

стартова маса (інше джерело параметрів) — 100–120 тонн;

максимальна маса корисного навантаження, що може бути вкинута — до 10 тонн.

Експерти також зазначали, що одна така ракета може нести від 10 до 15 боєголовок залежно від їхньої потужності; у разі розміщення 10 боєголовок потужність кожної оцінюють приблизно в 750 кілотонн. За заявами російської сторони, комплекс оснащений низкою технологічних нововведень, які зроблять його менш вразливим для систем протиракетної оборони супротивника.