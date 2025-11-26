Снова жирный прилет третий раз за полгода: какой важный объект в РФ атаковали ВСУ

Как передает портал "Комментарии", глава Чувашской республики РФ Олег Николаев заявил о массированной атаке беспилотников на город Чебоксары, в котором расположен АО "ВНИИР-Прогресс", производящий для российской армии приемники "Комета", защищающие дроны ВС РФ от украинских средств РЭБ.

Удар по заводу в Чебоксарах. Фото: из открытых источников

Сообщается, что ночью 26 ноября жители Чебоксар сообщали о многочисленных взрывах, после чего в городе бушевали пожары. Атаку подтвердил глава республики.

"Уважаемые жители Чувашии, сегодня на наш город Чебоксары совершена массированная атака беспилотных летательных аппаратов вражеских ВСУ. К сожалению, в результате зафиксированы повреждения в двух жилых домах", – отметил Николаев.

Вместе с тем в российских пабликах распространялась другая информация. Сообщалось, что дроны попали в предприятие АО "ВНИИР-Прогресс" ул. Яковлева, 4, также пострадал 12-этажный жилой дом по пр. Мира, 37.

Попадание в завод, изготовляющий приборы для оккупационной армии, и последующий пожар запечатлены на видео очевидцев.

"ВНИИР-Прогресс" входит в состав производственного объединения "АБС Электро". Ранее сообщалось, что он производит для российской армии антенны "Комета", защищающие дроны ВС РФ от украинских средств РЭБ.

Этот завод беспилотники уже атаковали 9 июня – тогда предприятие приостанавливало работу. Еще одна атака была 5 июля.

