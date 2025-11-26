Знову жирний приліт втретє за півроку: який важливий об'єкт у РФ атакували ЗСУ

Як передає портал "Коментарі", глава Чуваської республіки РФ Олег Ніколаєв заявив про масовану атаку безпілотників на місто Чебоксари, в якому розташоване АТ "ВНДІР-Прогрес", що виробляє для російської армії приймачі "Комета", що захищають дрони ЗС РФ від українських засобів РЕБ.

Удар заводу в Чебоксарах. Фото: з відкритих джерел

Повідомляється, що вночі 26 листопада жителі Чебоксар повідомляли про численні вибухи, після чого у місті вирували пожежі. Атаку підтвердив голова республіки.

"Шановні жителі Чувашії, сьогодні на наше місто Чебоксари здійснено масовану атаку безпілотних літальних апаратів ворожих ЗСУ. На жаль, в результаті зафіксовано пошкодження у двох житлових будинках", – зазначив Миколаїв.

Натомість у російських пабликах поширювалася інша інформація. Повідомлялося, що дрони потрапили до підприємства АТ "ВНДІР-Прогрес" вул. Яковлєва, 4, також постраждав 12-поверховий житловий будинок на пр. Миру, 37.

Потрапляння до заводу, що виготовляє прилади для окупаційної армії, та подальша пожежа відображена на відео очевидців.

"ВНДІР-Прогрес" входить до складу виробничого об'єднання "АБС Електро". Раніше повідомлялося, що він виробляє для російської армії антени "Комета", які захищають дрони ЗС РФ від українських коштів РЕБ.

Цей завод безпілотники вже атакували 9 червня – тоді підприємство припиняло роботу. Ще одна атака була 5 липня.

Читайте також на порталі "Коментарі" — у Міноборони Росії заявили, що в ніч на 19 листопада їхня ППО нібито збила 65 "українських безпілотників". Як передає портал "Коментарі", про це йдеться у повідомленні Міноборони РФ.

Також видання "Коментарі" повідомляло – одразу два важливі для війни РФ міста здригалися від вибухів: деталі.



