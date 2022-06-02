Собачья преданность: полковник ФСБ рассказал об отношениях Шойгу и Путина

В России о главе министерства обороны говорят, что он – бездарь, но при этом умелый пиарщик. Об этих мало известных отношениях Шойгу с диктатором рассказал представитель ФСБ в отставке и бывший избранник российской Госдумы Геннадий Гудков, находясь в эфире марафона “FreeДОМ”.

Путин и Шойгу (фото из открытых источников)

По его словам, Шойгу в Кремле не любят. Чиновник с навешенными орденами, медальками. Но министр обороны – умелый пиарщик. В этом его одно и важное преимущество. При этом он не пользуется авторитетом в российской армии. О нем говорят, что это абсолютный профан. Но Шойгу сам себя выдвигает с позиции выдающегося полководца. Такого профессиональные военнослужащие не терпят. Не любят они таких, кто совсем не разбирается в военной науке. Многие открыто придерживаются мнения, что сейчас в России руководитель – бездарь.

Еще бывший депутат Госдумы рассказал несколько историй об отношениях Шойгу и российского президента.

"Только встал вопрос: оставить ли Шойгу в правительстве, когда Путин пришел к власти, Сергей Кужугетович сделал ему подарок ко дню рождения – лабрадора Кони. Это был не просто чудесный щенок, который потом прожил у Путина много лет, это был символический подарок, который свидетельствовал: "Я тебе, Владимир Путин, буду предан как собака",- отметил Гудков.

Российскому президенту, как отметил бывший российский избранник, это понравилось. Собачьей преданности министра обороны, которую он каждый раз поддерживает, уже много лет. Шойгу первый угадал, что диктатор верит всяким чепухам, это вроде вечной жизни, еще о месте силы. Это он предсказал. Вместе с тем, когда пришлось руководить армией, все увидели, что Шойгу этого не способен делать. Кроме того, Сергей Кужугетович научился делать себе пиар во время чрезвычайных ситуаций, больше этот начальник ничего не умеет.

Также Гудков перечислил особенные черты характера Шойгу. Он утверждает, что глава ключевого российского ведомства является чрезвычайно жестоким, мстительным, уязвимым.

Еще представитель из среды русской Госдумы выразил свое мировоззрение, что русская армия отражает характерные характеристики властной среды данной страны.

"Если у нас власть все делает в извращенной форме: тюрьмы, лагеря, пытки, уголовные дела, преследование,отравление... Армия отражает моральный уровень самой власти. Поэтому такой сброд: палачи, садисты, неудачники, которые находятся в оккупации, чтобы себя поднять", – подытожил российский экс-депутат.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в США обещают сюрпризы для россиян, но Зеленский все еще держит интригу.

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