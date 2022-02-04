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Собчак рассказала, какое решение по Крыму примет следующий президент РФ

По мнению журналистки, незаконное присоединение украинского полуострова поддерживают многие россияне

сегодня, 10:10
Автор:

Кравцев Сергей
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Известная российская журналистка и политик Ксения Собчак высказала мнение, что надежды на возвращение в Украину Крыма, после того, как Владимир Путин покинет свой пост, напрасны. Все дело в том, что на такой шаг не решится ни нынешнее, ни будущее руководство Кремля. Как передает издание "Комментарии", такое заявление Собчак сделала в эфире политического ток-шоу "Право на владу" на телеканале "1+1".

Собчак рассказала, какое решение по Крыму примет следующий президент РФ

Ксения Собчак. Фото: из открытых источников

Ксения Собчак заявила, что тот политик, который согласится вернуть Крым Украине фактически совершит политическое самоубийство. Уже сегодня это понимает каждый, кто задумывается о том, чтобы оказаться в Кремле.  Поэтому в этом смысле это политическая ловушка.

Журналистка сравнила ситуацию с Крымом с ситуацией, которая возникла с Курилами. Ксения Собчак обратила внимание на то, что при всей демократичности Ельцина этот вопрос так и остался в подвешенном состоянии. И уж, тем более, он не получил развязку при Путине. 

Собчак заявила, что президент России, который отдаст свою территорию, проиграет не только в глазах мировой общественности, но и, в первую очередь, в глазах российского избирателя. Это хорошо понимают даже те российские политики, которые пытаются следователь демократическим принципам. Никто не хочет на ровном месте терять электоральные балы в том вопросе, который уже зашел в тупик.

Читайте также на портале "Комментарии" — секретарь СНБО Алексей Данилов прокомментировал возможность военным путем вернуть Крым, отметив, готовит ли Киев военную операцию на оккупированных территориях в самое ближайшее время.



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Источник: https://tsn.ua/ru/exclusive/sobchak-sravnila-krym-s-kurilami-vopros-ne-reshitsya-nikogda-1969072.html
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