Собчак срочно, обманув силовиков, сбежала из России: известная причина (ВИДЕО)

Известная российская телеведущая Ксения Собчак срочно уехала из страны. В то же время силовики задержали в Москве ее коммерческого директора Кирилла Суханова и бывшего редактора журнала "Татлер" Ариана Романовского. Об этом пишут российские СМИ.

Ксения Собчак (фото из открытых источников)

Известно, что Романовский и Суханов подозреваются в вымогательстве. 26 октября суд должен обоим мужчинам избрать меру пресечения.

В правоохранительных органах сообщили, что во время расследования этого дела, прошли обыски в элитном коттеджном городке "Горки-8", где жила сама Ксения Собчак. Ведущая также стала подозреваемой по делу об вымогательстве в госкорпорации "Ростех". Если ее вину докажут, ей грозит до 15 лет колонии.

"Собчак подозревается по п. "б" ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство с целью получения имущества в особо крупном размере). Потерпевшим по делу проходит должностное лицо "Ростеха", – сообщил СМИ источник в правоохранительных кругах.

Как пишут российские медиа, стражам порядка задержать по месту жительства саму Собчак не удалось, ведь она покинула РФ, ведущая сначала поехала в Минск, а затем в Литву. Журналисты пишут, что ее даже сообщили за сутки до обысков у ее коммерческого директора Кирилла Суханова, поэтому она успела уехать из страны.

Кроме того, чтобы запутать российских силовиков, Собчак даже забронировала авиабилеты сначала в Дубай, а затем в Турцию.

"Она уехала из Москвы еще ночью. При этом она вчера купила авиабилеты через Интернет в Дубай, сегодня – в Турцию. Это она сделала, чтобы запутать оперативников. В итоге она въехала в Литву через Беларусь", – сообщил источник журналистам.

Сама же Собчак не опровергала и не подтверждала информацию о том, что уехала из России.

В сети уже появилось видео, на котором видно, что силовики проводят обыски в автомобиле Mercedes V-класса ведущей, а за ходом следственных действий наблюдает ее муж Константин Богомолов.

Напомним, что "Комментарии" сообщали о том, что г рузин не пустил Собчак в свое заведение.

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