Собирают всех с боевым опытом: зачем к Востоку Украины отправляют российских наемников

В последние недели российские наемники отправлялись на Восток Украины, контролируемый сепаратистами, чтобы усилить оборону против украинских правительственных сил, поскольку напряжение между Москвой и Западом растет. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на четыре источника.

Премьер-министр самопровозглашенной «Донецкой народной республики» Александр Бородай - фото из открытых источников

В последние недели Россия переместила десятки тысяч регулярных военных на плацдармы ближе к Украине, а затем требовала от Запада срочных гарантий безопасности, призванных, по словам Москвы, предотвратить использование Украины и других соседних стран как базы для нападения на нее.

Запад и Украина со своей стороны обвинили Россию в том, что она взвешивает новое нападение на своего соседа уже в следующем месяце, что Москва отрицает.

Из четырех анонимных источников трое описали свои предложения от наемников-вербовщиков уехать на Донбасс. Они сказали, что рекрутеры не раскрыли, кого они представляют. Все четыре источника отказались назвать имена, ссылаясь на опасения за свою безопасность.

"Здесь аншлаг. Собирают всех с боевым опытом", – сказал один из тех, кто принял предложение.

Он сказал, что ранее воевал в Украине и Сирии за группы российских телохранителей, чьи операции были тесно связаны со стратегическими интересами России. Он отказался назвать подрядчиков. Боец заявил, что планирует присоединиться к другим наемникам.

Кремль говорит, что нет ничего общего с частными российскими военными подрядчиками, чьих оперативников он описывает как добровольцев, не имеющих никакой связи с государством.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сказал: "Мы впервые слышим об этом и не знаем, насколько достоверны эти утверждения".

Песков сказал, что на Востоке Украины не было и никогда не будет российских регулярных сил или военных советников и что Москва не планирует их туда отправлять. Киев отрицает это и утверждает, что на востоке находятся регулярные силы российской армии.

Александр Иванов, глава неправительственной группы "Сообщество офицеров международной безопасности", представляющей российских подрядчиков в Центральноафриканской Республике, заявил, что у него нет "никакого подтверждения" того, что любой российский наемник был направлен в Украину.

Три источника заявили, что не знают о каких-либо планах новой атаки России на Украину или о подготовке, предусматривающей, что атака приближается.

Один из бойцов — контрактник, принимавший участие в российских операциях за рубежом и уже прибывший на Восток Украины, сообщил, что развертывание проходило в оборонных целях. То же самое сказал первый наемник.

Другой источник сообщил, что он не принимал непосредственного участия в развертывании, но поддерживал связь с людьми на местах, прошедших специальное обучение. Он сказал, что целью развертывания было то, что он назвал диверсионной деятельностью по подрыву стабильности в Украине.

Экс-премьер-министр ДНР, глава Союза добровольцев Донбасса Александр Бородай заявил, что его организация не причастна к вербовке каких-либо наемников для Востока Украины. Члены его организации воевали в Украине и Сирии.

"Если и когда потребуется, мы позовем людей, но пока звонков не было", – сказал Бородай, который также является депутатом от правящей партии России "Единая Россия".

Представитель сепаратистов Эдуард Басурин заявил, что ему ничего не известно о недавнем размещении Россией силовых структур на Востоке Украины.

В Службе военной разведки Украины от комментариев отказались, а СБУ не ответила на запрос о комментарии.

Как сообщали ранее "Комментарии", бывший украинский военный "сливал" секретные данные российским спецслужбам.

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