"Собрала скорая": бывшая украинка, поющая для режима Кремля, попала в беду

Певица Наташа Королева, которая покинула Украину и продолжает свою карьеру в России, уехала на отдых в Гагру вместе с подругой, сыном и невесткой. Однако во время отдыха случилась неприятная ситуация.

Наташа Королева (фото из открытых источников)

В своих социальных сетях Королева сообщила, что ее подруге понадобилась медицинская помощь, и они вызвали скорую. Певица не уточнила, что случилось с ее подругой, но успокоила подписчиков, заверив, что сейчас с ней все в порядке.

"Все бывает в гастрольной жизни! Марину забрала скорая. Ну что делать? С Мариной все хорошо," — написала Королева.

Также она выразила благодарность врачам за оперативную помощь и отметила, что сейчас приходит в себя после этого события.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что бывшая певица из Украины показала своего мужа-стриптизера в неадеквате . В мае экс-киевлянка Наташа Королева вместе со своим мужем Тарзаном (Сергей Глушко) отправились в санаторий поправить здоровье: у них будто бы был нервный срыв из-за хейта и "отличия" выступлений в стране-оккупантке.

Но отдых на природе и лечебные процедуры дают знаменитостям мизерный эффект. Например, недавно Тарзана его жена сняла в крайне странном состоянии. На видеоролике, снятом Королевой для Instagram, Тарзан надел бессмысленную детскую шапочку, имеющую форму скальпа Шрека – персонажа из одноименного мультика киностудии DreamWorks. Тарзан здесь выглядит очень доволен собой.

Дальше в кадре он начал вылуплять глаза, корчить гримасы, потом начал ковырять в носу. У Наташи Королевой такое состояние мужчины вызвало только нервный смех.

