logo

BTC/USD

57475.09

ETH/USD

3017.38

LTC/USD

64.61

USD/UAH

40.95

EUR/UAH

44.25

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия Собрали 25 тысяч обращений: популярного певца выгоняют из РФ
commentss НОВОСТИ Все новости

Собрали 25 тысяч обращений: популярного певца выгоняют из РФ

В РФ решили, что Валерий Меладзе не сможет выступать в стране-террористе, пока не извинится.

10 июля 2024, 23:20
Автор:
avatar

Лиля Воробьева
Поделитесь публикацией:

  Виталий Бородин, глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией в России, начал активную кампанию против певца Валерия Меладзе за то, что тот не высказал свою позицию по поводу полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Собрали 25 тысяч обращений: популярного певца выгоняют из РФ

Валерий Меладзе (фото из открытых источников)

В комментарии для российского СМИ NEWS.ru Бородин отметил, что Меладзе не должен выступать в России, поскольку не поддержал политику Кремля публично.

"Мы получили 25 тысяч обращений с просьбой не разрешать ему выступать. Как думаете, почему артисты хотят вернуться? Они не соскучились по Родине, просто за границей они никому не нужны. Мы будем настаивать на отмене концертов Меладзе в России, если он вернется," – заявил Бородин.

После полномасштабного вторжения РФ в Украину Валерий Меладзе вместе с семьей покинул Россию и переехал в Испанию.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что российский певец, не поддержавший "СВО" Кремля , тайно вернулся в РФ. Российский исполнитель Валерий Меладзе, публично не осуждающий полномасштабную войну РФ в Украине, но проживающий в Испании, приехал в Москву, чтобы заработать деньги.

Как информирует РосСМИ Mash, звезда тайно вернулась в Москву, чтобы выступить на корпоративе за 12 миллионов рублей. Информаторы издания увидели певца в ресторане грузинской кухни на Рублевском шоссе. Он ужинал. При этом теперь артист много гастролирует за границей, недавно выступал в Соединенных Штатах, но в РФ концертов не дает.

Также "Комментарии" писали о том, что в странские журналисты "поймали" Меладзе в Куршевеле и спросили о войне, но тот попытался скрыться.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения

Поделитесь своим мнением!


Новости

Все новости