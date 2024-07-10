Собрали 25 тысяч обращений: популярного певца выгоняют из РФ

В комментарии для российского СМИ NEWS.ru Бородин отметил, что Меладзе не должен выступать в России, поскольку не поддержал политику Кремля публично.

"Мы получили 25 тысяч обращений с просьбой не разрешать ему выступать. Как думаете, почему артисты хотят вернуться? Они не соскучились по Родине, просто за границей они никому не нужны. Мы будем настаивать на отмене концертов Меладзе в России, если он вернется," – заявил Бородин.

После полномасштабного вторжения РФ в Украину Валерий Меладзе вместе с семьей покинул Россию и переехал в Испанию.



Напомним, что "Комментарии" писали о том, что российский певец, не поддержавший "СВО" Кремля , тайно вернулся в РФ. Российский исполнитель Валерий Меладзе, публично не осуждающий полномасштабную войну РФ в Украине, но проживающий в Испании, приехал в Москву, чтобы заработать деньги.

Как информирует РосСМИ Mash, звезда тайно вернулась в Москву, чтобы выступить на корпоративе за 12 миллионов рублей. Информаторы издания увидели певца в ресторане грузинской кухни на Рублевском шоссе. Он ужинал. При этом теперь артист много гастролирует за границей, недавно выступал в Соединенных Штатах, но в РФ концертов не дает.

Также "Комментарии" писали о том, что в странские журналисты "поймали" Меладзе в Куршевеле и спросили о войне, но тот попытался скрыться.

