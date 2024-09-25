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"Событие, которое ждали": Медведев обрадовался новой ядерной доктрине РФ

Россия угрожает применять ядерное оружие даже для «защиты» Беларуси

25 сентября 2024, 23:50
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Марьян Ощановский

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал "событием, которого ждали" утверждение Россией новой ядерной доктрины.

"Событие, которое ждали": Медведев обрадовался новой ядерной доктрине РФ

Медведев прокомментировал новую ядерную стратегию РФ. Фото из открытых источников

"Агрессия против России со стороны государства, не владеющего ядерным оружием, но при поддержке или с участием страны с ядерным вооружением будет рассматриваться как совместное нападение. Всем понятно, о каких странах идет речь. Ядерная защита также будет установлена для Беларуси как для ближайшего союзника РФ", – заявил Дмитрий Медведев.

По его словам, массированный старт и пересечение российской границы воздушно-космическими средствами поражения противника, включая самолеты, ракеты и БПЛА, при определенных условиях могут стать основанием для применения ядерного оружия.

"Изменение нормативных условий использования нашей страной ядерной компоненты может охладить пыл тех противников, кто не потерял еще чувство самосохранения", — добавил он.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что этой осенью российские захватчики планируют создать плацдармы вблизи пяти областных центров и уничтожать их, заявила народная депутат Марьяна Безуглая. По словам депутата, речь идет о Запорожье и Днепре, к которым россияне постепенно приближаются, о Харькове и Херсоне, которые уже длительное время подвергаются постоянным атакам, а также о Суммах, ставших плацдармом для украинских активных действий на Курщине.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что на Купянском направлении российские захватчики полностью захватили населенный пункт Песчаное и продвигаются в сторону реки Оскол, сообщил командир 1-го штурмового батальона Третьей штурмовой бригады Владимир Фокин. По его словам, на Купянском направлении ситуация трудная, а местами неконтролируемая. Он отметил, что врагу осталось два километра до реки Оскол.



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Источник: https://t.me/medvedev_telegram/531
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