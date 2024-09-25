"Событие, которое ждали": Медведев обрадовался новой ядерной доктрине РФ

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал "событием, которого ждали" утверждение Россией новой ядерной доктрины.

Медведев прокомментировал новую ядерную стратегию РФ. Фото из открытых источников

"Агрессия против России со стороны государства, не владеющего ядерным оружием, но при поддержке или с участием страны с ядерным вооружением будет рассматриваться как совместное нападение. Всем понятно, о каких странах идет речь. Ядерная защита также будет установлена для Беларуси как для ближайшего союзника РФ", – заявил Дмитрий Медведев.

По его словам, массированный старт и пересечение российской границы воздушно-космическими средствами поражения противника, включая самолеты, ракеты и БПЛА, при определенных условиях могут стать основанием для применения ядерного оружия.

"Изменение нормативных условий использования нашей страной ядерной компоненты может охладить пыл тех противников, кто не потерял еще чувство самосохранения", — добавил он.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что этой осенью российские захватчики планируют создать плацдармы вблизи пяти областных центров и уничтожать их, заявила народная депутат Марьяна Безуглая. По словам депутата, речь идет о Запорожье и Днепре, к которым россияне постепенно приближаются, о Харькове и Херсоне, которые уже длительное время подвергаются постоянным атакам, а также о Суммах, ставших плацдармом для украинских активных действий на Курщине.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что на Купянском направлении российские захватчики полностью захватили населенный пункт Песчаное и продвигаются в сторону реки Оскол, сообщил командир 1-го штурмового батальона Третьей штурмовой бригады Владимир Фокин. По его словам, на Купянском направлении ситуация трудная, а местами неконтролируемая. Он отметил, что врагу осталось два километра до реки Оскол.