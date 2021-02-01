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События в РФ могут развиваться по двум сценариям – экс-нардеп

Прогноз говорит о том, что путинский режим рано или поздно будет завершен

сегодня, 19:52
Автор:

Таисия Ерохина

Конец путинскогорежима предрешен, когда именно – неизвестно, но уже сейчас Украине и миру нужно готовиться к быстрой и точной реакции. Об этом на своей странице в Facebook написала народный депутат Украины III, VI и VII созывов Инна Богословская.

События в РФ могут развиваться по двум сценариям – экс-нардеп

Что ждет Путина. Фото из открытых источников

По словам экс-нардепа, есть два возможных сценария для развития событий в РФ. Первый — передача власти Владимиром Путиным. Это может быть преемник "с человеческим лицом" типа Собянина, или же "милитарист" – как Шойгу. Богословская считает, что от выбора гражданского или милитаристского преемника будет зависеть развитие событий. Однако уверена, что в таком случае события будут проходить в рамках политического процесса, а результаты можно будет спрогнозировать.

Вторым сценарием названа революция, которую невозможно спрогнозировать. Экс-нардеп не считает, что оппозиционер Алексей Навальный и его команды способны начать революцию, но предпосылки к революционным событиям существуют.

"На фоне акций протеста и нарастания общественного недовольства сформируется один или два скрытых центра подготовки революционного свержения режима. Это будут не популисты и вожаки типа Навального, но стратеги и сильные организаторы, которые будут готовить эффективный сценарий революционной смены режима", — заявила Богословская.

В таком случае, отмечает она, глубокие изменения ждут весь Евроазийский континент. А Евросоюзу, Украине и другим постсоветским странам придется учитывать серьезные вызовы безопасности, топливно-энергетические и экономические кризисы, миграционные волны.

Как сообщалось ранее, Зеленский заявил, что заставит Путина уйти с Донбасса.


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Источник: https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=3013944335559084&id=100008306410530
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