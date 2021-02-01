События в РФ могут развиваться по двум сценариям – экс-нардеп

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Таисия Ерохина
Конец путинскогорежима предрешен, когда именно – неизвестно, но уже сейчас Украине и миру нужно
готовиться к быстрой и точной реакции. Об этом на своей странице в Facebook написала народный депутат Украины III, VI и VII созывов Инна Богословская.
Что ждет Путина. Фото из открытых источников
По словам
экс-нардепа, есть два возможных сценария для развития событий в РФ. Первый — передача
власти Владимиром Путиным. Это может быть преемник "с человеческим
лицом" типа Собянина, или же "милитарист" – как Шойгу. Богословская
считает, что от выбора гражданского или милитаристского преемника будет
зависеть развитие событий. Однако уверена, что в таком случае события будут
проходить в рамках политического процесса, а результаты можно будет спрогнозировать.
Вторым сценарием
названа революция, которую невозможно спрогнозировать. Экс-нардеп не считает,
что оппозиционер Алексей Навальный и его команды способны начать революцию, но
предпосылки к революционным событиям существуют.
В таком случае,
отмечает она, глубокие изменения ждут весь Евроазийский континент. А Евросоюзу,
Украине и другим постсоветским странам придется учитывать серьезные вызовы
безопасности, топливно-энергетические и экономические кризисы, миграционные
волны.
Как сообщалось
ранее, Зеленский заявил, что заставит
Путина уйти с Донбасса.
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