Депутат Госдумы России Вячеслав Мархаев выразил серьезную обеспокоенность по поводу социально-экономической ситуации в стране, назвав ее "на грани социального взрыва". По его мнению, главными причинами напряженности есть коррупция, рост цен и война, которую Россия начала сама. Политик акцентировал внимание на потере населения из-за "неэффективного руководства" и постоянных атак на российские города, которые граждане вынуждены терпеть. Он также подчеркнул, что официальная демонстрация благополучия страны не соответствует реальному положению, ведь уровень жизни населения падает.

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Мархаев призвал власть предоставить "четкий и публичный план завершения так называемой СВО" — срока, которым в России обозначают войну в Украине. Он отметил, что нынешняя ситуация лишь усугубляет социальную напряженность, а беспилотные атаки на российские города не прекращаются и охватывают все больше территорий. Политик подчеркнул, что поставки беспилотников с Запада лишь усложняют положение, а официальные заявления Кремля о целях войны — денацификации и демилитаризации Украины — фактически сводятся к территориальным достижениям, а не к полному контролю над страной.

Мархаев предупредил, что, если нынешняя тенденция будет продолжаться, вероятность социального взрыва и хаоса в России значительно возрастет. Он подчеркнул, что страна нуждается в прозрачном и детальном плане завершения войны, поскольку промедление и дальнейшее ухудшение уровня жизни могут привести к критическим последствиям.

Депутат призвал власти учесть реальное положение дел и предоставить гражданам конкретную дорожную карту, чтобы снизить социальное напряжение и предотвратить еще более серьезные кризисы в будущем.

"Комментарии" уже писали, что президент Украины Владимир Зеленский в очередном видеообращении призвал граждан внимательно следить за сигналами воздушной тревоги и соблюдать меры безопасности. По его словам, Россия продолжает отдавать предпочтение ракетным атакам вместо поиска мирного урегулирования конфликта.