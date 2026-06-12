Депутат Держдуми Росії В'ячеслав Мархаєв висловив серйозне занепокоєння щодо соціально-економічної ситуації у країні, назвавши її "на межі соціального вибуху". На його думку, головними причинами напруженості є корупція, зростання цін і війна, яку Росія розпочала сама. Політик акцентував увагу на втраті населення через "неефективне керівництво" та постійні атаки на російські міста, які громадяни змушені терпіти. Він також підкреслив, що офіційна демонстрація благополуччя країни не відповідає реальному становищу, адже рівень життя населення падає.

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Мархаєв закликав владу надати "чіткий та публічний план завершення так званої "СВО"" — терміну, яким у Росії позначають війну в Україні. Він зазначив, що нинішня ситуація лише поглиблює соціальну напруженість, а безпілотні атаки на російські міста не припиняються та охоплюють все більше територій. Політик наголосив, що постачання безпілотників зі Заходу лише ускладнює становище, а офіційні заяви Кремля про цілі війни — денацифікацію та демілітаризацію України — фактично зводяться до територіальних здобутків, а не до повного контролю над країною.

Мархаєв попередив, що якщо нинішня тенденція триватиме, ймовірність соціального вибуху та хаосу в Росії значно зросте. Він підкреслив, що країна потребує прозорого та детального плану завершення війни, оскільки зволікання і подальше погіршення рівня життя можуть призвести до критичних наслідків.

Депутат закликав владу врахувати реальний стан справ і надати громадянам конкретну дорожню карту, аби знизити соціальну напругу та запобігти ще більш серйозним кризам у майбутньому.

"Коментарі" вже писали, що президент України Володимир Зеленський у черговому відеозверненні закликав громадян уважно стежити за сигналами повітряної тривоги та дотримуватися заходів безпеки. За його словами, Росія продовжує віддавати перевагу ракетним атакам замість пошуку мирного врегулювання конфлікту.