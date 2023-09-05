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Согласны ли россияне остановить войну и вернуть оккупированные территории: опрос

Большинство жителей России за войну и не согласны вернуть захваченные территории Украины

сегодня, 16:22
Автор:
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Кравцев Сергей
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Большинство россиян продолжают поддерживают преступные действия путинского режиму, позитивно отзываясь о войне в Украине. Большинство россиян поддерживают действия Путина. При этом примерно половина россиян хочет переговоров, но согласны на уступки ради мира лишь около 20% респондентов. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в результатах опроса независимого "Левада-центра".

Согласны ли россияне остановить войну и вернуть оккупированные территории: опрос

Россияне. Фото: из открытых источников

В августе поддержка войны сохранилась на уровне 70% и статистически значимо не изменилась – 38% определенно поддерживают (в июле — 45%), 32% скорее поддерживают (в июле — 30%). Не поддерживают — 21% (в июле — 18%).


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Что касается сторонников мирных переговоров, то таких среди россиян по-прежнему больше, чем сторонников продолжения военных действий. Если говорить в процентном соотношении, то 50% россиян за мирные переговоры, а 38% за продолжение войны.

Опрошенные россияне в основном против компромиссных решений и уступок. Так 20% респондентов считают, что ради прекращения войны и подписания мирного соглашения следует пойти на определенные уступки Украине. И только 5% "определенно" согласны идти на уступки.

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Источник: https://www.levada.ru/2023/09/05/konflikt-s-ukrainoj-otsenki-kontsa-avgusta-2023-goda/
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