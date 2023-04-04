Соловьев призвал отомстить за "святых" террористов "Гиви" и "Моторолу"

Как передает издание "Комментарии", один из топовых российских пропагандистов Владимир Соловьев начал призывать к мести, в частности, за ликвидированных на Донбассе боевиков "Гиви" и "Моторолу", которых российская пропаганда вместе с РПЦ возвела в лик святых.

Владимир Соловьев. Фото из открытых источников

Пропагандист поставил вопрос о том, когда будет уничтожена, по его словам, "террористическая организация" – Служба безопасности Украины.

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"Когда будет уничтожен правительственный квартал Киева, когда будут уничтожены подонки, отдающие приказы от верховного бандерокомандующего, главного нациста, подонка, г**ды по фамилии Зеленский. Когда все негодяи по всем линиям, ГУР и другие, отвечающие за проведение терактов на нашей территории, осознают, что такое гнев и могущество российского оружия?", — заявил российский пропагандист.

Читайте также на портале "Комментарии" — подрыв вечером 2 апреля в одном из кафе Санкт-Петербурга пропагандиста Владлена Татарского (настоящее имя Максим Фомин, уроженец Донецкой области, который был осужден, потом воевал на стороне т.н. "Л-ДНР", после чего перебрался в рф и заделался "военным корреспондентом" и блогером) россияне предсказуемо списали на "террористические действия киевского режима". Уже даже задержали подозреваемую в убийстве – россиянку Дарью Трепову, которая принесла "взрывную" статуэтку на тот последний вечер Татарского. Издание "Комментарии" проанализировало с экспертами – кто и почему мог стоять за этим убийством.

Также издание "Комментарии" сообщало – что в ближайшее время может изменить ситуацию на фронте – продолжит ли РФ наступать.



