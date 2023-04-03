Убийство Татарского – прокол или новая чистка: почему у Кремля нарисовалась серьезная проблема

Подрыв вечером 2 апреля в результате одном из кафе Санкт-Петербурга пропагандиста Владлена Татарского (настоящее имя Максим Фомин, уроженец Донецкой области, который был осужден, потом воевал на стороне т.н. "Л-ДНР", после чего перебрался в рф и заделался "военным корреспондентом" и блогером) россияне предсказуемо списали на "террористические действия киевского режима". Уже даже задержали подозреваемую в убийстве – россиянку Дарью Трепову, которая принесла "взрывную" статуэтку на тот последний вечер Татарского. Издание "Комментарии" продолжает анализировать с экспертами – кто и почему мог стоять за этим убийством.

Убийство Владлена Татарского. Фото: из открытых источников

Российская ФСБ либо совсем разучилась работать, либо сама занялась этой чисткой

Народный депутат Верховной Рады VIII и IX созывов Алексей Гончаренко рассуждает так:

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"Убийство так называемого Владлена Татарского (Максима Фомина) следует рассматривать как "сакральную жертву", но мелкую. Во-первых, на россии убрали ничего не решавшего человека. Это не генерал и даже не пропагандист высочайшего уровня. Не соловьев и не симоньян. Во-вторых, на этом убийстве может сыграть кремль. Например, чтобы усилить и без того мощный контроль над общественным мнением. И вы уже видите, что в этих событиях обвинили именно Украину. В-третьих, выбора у путинского режима нет. Теперь только крики о внешнем враге отвлекут россиян от других вопросов. Почему в центре второй столицы убивают не последнего человека в путинской империи? Почему именно в заведении, которое сразу ассоциируется с именем другого путинского холуя – главаря ЧВК "Вагнер" пригожина? Таких вопросов могло быть много, но в нормальной стране. Не на россии".

По мнению нардепа, из всего этого можно сделать один краткий вывод: российская ФСБ либо совсем разучилась работать (у нее под носом убивают одно из рупоров кремля), либо сама занялась этой чисткой.

"Для россиян в этом хороших новостей нет. А нас интересует, прежде всего, фронт, – подчеркивает Алексей Гончаренко. – Здесь нам выгодно только то, что имя следующей жертвы никто не знает. Пусть слуги путина боятся. Вдруг следующая статуэтка с тротилом догонит мардана, соловьева или поддубного. Ясно, что кремль не остановится. Игра в сакральную жертву опасна тем, что рано или поздно это перейдет в полноценный внутренний террор. Надеюсь, именно в это время мы и сломаем хребет россии на фронте".

Украинские спецслужбы будут молчать, держать интригу

Глава платформы Единый координационный центр, политолог Олег Саакян обращает внимание, что у кремля – серьезная проблема с тем, что поддержка войны не растет, радикализация общества не происходит.

"Россияне перестали смотреть соловьева, скабееву и прочих пропагандистов. Их политические (пропагандистские) ток-шоу выпали из первой десятки популярных передач. Соответственно, необходимо создавать поводы, которые могли бы сплотить общество ради обеспечения дополнительной мобилизации ради насыщения фронта новыми силами", – поясняет политолог.

По его мнению, с высокой долей вероятности за происшедшим стоят российские спецслужбы.

"Для Украины Татарский-Фоменко не представлял никакой ценности. Есть множество другие более весомых целей. И когда происходят определенные акты возмездия со стороны Украины, мы узнаем об этом от отечественных спецслужб либо афилированных с ними источников, – отмечает Олег Саакян. – В данном случае понятно, что украинские спецслужбы будут молчать (не опровергать и не отрицать свое участие), держать интригу. Но всё выглядит так, что это именно внутрироссийские игры".

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