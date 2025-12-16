Пропагандист России Владимир Соловьев снова, не изменяя фирменному пафосу, сообщил: коварная Европа вместе с Британией снова заставляет россию — "в очередной раз" стереть Берлин, торжественно зайти в Париж и по дороге "освободит" Вену.

Соловьев снова планирует пойти «на Берлин»

Украинский журналист Юрий Бутусов прокомментировал спич российского пропагандиста и подчеркнул, что у Соловьева произошел очередной припадок.

"Эти слова – реальное отношение России к цивилизованному миру. Машина ненависти в России раскручивается для продолжения войны.

Когда сын в Лондоне, можно спокойно уничтожать Берлин. Только через Купянск "на Берлин" они уже не идут", – заметил Бутусов.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что российский пропагандист Владимир Соловьев призвал нанести ядерный удар по западу Украины, рассчитав направление ветра таким образом, чтобы радиоактивные осадки накрыли Польшу. Также он призвал стереть с лица земли Львов, а на его месте "русский мир" отстроит новый город.

"Особенно не жалко сейчас мне Львов. Я считаю, что он должен быть стерт с лица земли. Потому что сатанизм, который мэр Львова с эксгумацией трупов наших солдат и фразой: "Мы их будем сейчас обменивать на украинских пленных" — я считаю, что после этого в принципе все население Львова – у вас есть 24 часа, чтобы покинуть город. Поэтому этот город, Садом и Гоморра, этот город должен быть стерт с лица земли и уничтожен. Отстроим новый", – заявил Соловьев.

Отмечается, что это главный и любимый пропагандист Путина, его программа выходит в лучшее вечернее время, смотрят его миллионы россиян.