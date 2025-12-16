logo_ukra

Соловйов знову планує піти «на Берлін»
commentss НОВИНИ Всі новини

Соловйов знову планує піти «на Берлін»

У Росії марш на Берлін, як завжди, починається з телевізора

16 грудня 2025, 16:17
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Пропагандист Росії Володимир Соловйов знову, не зраджуючи фірмовому пафосу, повідомив: підступна Європа разом із Британією знову змушує росію  — "в очередной раз" стерти Берлин, урочисто зайти в Париж і по дорозі "освободить" Відень.

Український журналіст Юрій Бутусов прокоментував спіч російського пропагандиста та наголосив, що у Солов’ова трапився черговий припадок.

"Ці слова – реальне ставлення Росії до цивілізованого світу. Машина ненависті у Росії розкручується на продовження війни.

Коли син у Лондоні, можна спокійно знищувати Берлін. Тільки через Куп'янськ "на Берлін" вони вже не йдуть", — зауважив Бутусов.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що російський пропагандист Владімір Соловйов закликав завдати ядерного удару по заходу України, розрахувавши напрямок вітру таким чином, щоб радіоактивні опади накрили Польщу. Також він закликав стерти з лиця землі Львів, а на його місці "русскій мір" відбудує нове місто.

"Особливо не шкода зараз мені Львів. Я вважаю, що він має бути стертий з лиця землі. Бо той сатанізм, який мер Львова з ексгумацією трупів наших солдатів та фразою: "Ми їх зараз обмінюватимемо на українських полонених" — я вважаю, що після цього в принципі все населення Львова – у вас є 24 години, щоб залишити місто. Тому це місто, Садом і Гоморра, це місто має бути стерте з лиця землі і знищено. Відбудуємо новий", – заявив Соловйов.

Наголошується, що це головний і улюблений пропагандист Путіна, його програма виходить у найкращий вечірній час, його дивляться мільйони росіян.



