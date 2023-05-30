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Соловьев возмутился, что россияне радуются ударам дронов по Москве

Владимир Соловьев принялся защищать жителей элитной Рублевки, куда летела большая часть дронов

сегодня, 16:12 comments1906
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Автор:

Кравцев Сергей

Как передает издание "Комментарии", топ-пропагандист Кремля Владимир Соловьев в прямом эфире своего шоу "Соловьев Live" принялся защищать своих работодатели, которые проживают в элитном районе Млсквы на Рублевке. Соловьев разнервничался из-за реакции некоторых россиян из-за атаки дронов на Москву.  

Соловьев возмутился, что россияне радуются ударам дронов по Москве

Владимир Соловьёв. Фото: из открытых источников

"Россияне, почему вы так радуетесь прилетам дронов на Рублевку в Москве? Немного свое эго в задницу себе засуньте и о стране подумайте", — разнервничался пропагандист.


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"Чего вы так радуетесь, ах, Рублевка, — а там не наши с вами соотечественники живут? Или мы уже с вами не единственная страна, не единственный народ? Да, немножко вздрогните-ка и уберите вот это свое "так вам и надо!", — заявил разгневанный пропагандист.

Отметим, сегодня утром в Москве и области сообщали о дронах – некоторые из них врезались в жилые дома, чем не на штуку напугали москвичей, считавших, что они в полной безопасности.                    

Российские СМИ писали, что в атаке принимали участие 32 дрона, из которых 19 якобы сбили. При этом в Минобороны РФ отчитались о всего восьми дронах, которые якобы успешно сбили.

Читайте также на портале "Комментарии" — почему Путин спешит с выборами на оккупированных украинских территориях – что это даст Кремлю.                          

Также издание "Комментарии" сообщало – СМИ узнали, что делает Украина, чтобы обмануть россиян перед контрнаступлением ВСУ.

Ранее "Комментарии" писали - в ВСУ намекнули, что атака беспилотников на Москву – это только начало проблем для путинского режима.



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