Соловьев возмутился, что россияне радуются ударам дронов по Москве

Как передает издание "Комментарии", топ-пропагандист Кремля Владимир Соловьев в прямом эфире своего шоу "Соловьев Live" принялся защищать своих работодатели, которые проживают в элитном районе Млсквы на Рублевке. Соловьев разнервничался из-за реакции некоторых россиян из-за атаки дронов на Москву.

Владимир Соловьёв. Фото: из открытых источников

"Россияне, почему вы так радуетесь прилетам дронов на Рублевку в Москве? Немного свое эго в задницу себе засуньте и о стране подумайте", — разнервничался пропагандист.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

"Чего вы так радуетесь, ах, Рублевка, — а там не наши с вами соотечественники живут? Или мы уже с вами не единственная страна, не единственный народ? Да, немножко вздрогните-ка и уберите вот это свое "так вам и надо!", — заявил разгневанный пропагандист.

Отметим, сегодня утром в Москве и области сообщали о дронах – некоторые из них врезались в жилые дома, чем не на штуку напугали москвичей, считавших, что они в полной безопасности.

Российские СМИ писали, что в атаке принимали участие 32 дрона, из которых 19 якобы сбили. При этом в Минобороны РФ отчитались о всего восьми дронах, которые якобы успешно сбили.

Читайте также на портале "Комментарии" — почему Путин спешит с выборами на оккупированных украинских территориях – что это даст Кремлю.

Также издание "Комментарии" сообщало – СМИ узнали, что делает Украина, чтобы обмануть россиян перед контрнаступлением ВСУ.

Ранее "Комментарии" писали - в ВСУ намекнули, что атака беспилотников на Москву – это только начало проблем для путинского режима.