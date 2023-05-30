Соловьев возмутился, что россияне радуются ударам дронов по Москве

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Кравцев Сергей
Как передает издание "Комментарии", топ-пропагандист Кремля Владимир Соловьев в прямом эфире своего шоу "Соловьев Live" принялся защищать своих работодатели, которые проживают в элитном районе Млсквы на Рублевке. Соловьев разнервничался из-за реакции некоторых россиян из-за атаки дронов на Москву.
Владимир Соловьёв. Фото: из открытых источников
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Отметим, сегодня утром в Москве и области сообщали о дронах – некоторые из них врезались в жилые дома, чем не на штуку напугали москвичей, считавших, что они в полной безопасности.
Российские СМИ писали, что в атаке принимали участие 32 дрона, из которых 19 якобы сбили. При этом в Минобороны РФ отчитались о всего восьми дронах, которые якобы успешно сбили.
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