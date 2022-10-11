Сообщили, сколько дронов-камикадзе заказала РФ у Ирана

РФ заказала 2400 дронов-камикадзе в Иране. Эти дроны используются на войне в Украине. Об этом сообщают "Комментарии", ссылаясь на заявление президента Украины Владимира Зеленского. Владимир Зеленский (фото из открытых источников) Владимир Зеленский сообщил, что украинские воины почти каждый час сбивают дроны-камикадзе из Ирана.

"Одних только "Шахидов" Россия заказала в Иране 2400 штук", — сказал Зеленский. Глава государства сообщил, что об этом проинформировала украинская разведка. Следовательно, наше государство должно иметь достаточно систем противовоздушной, противоракетной обороны и ракет к ним. Эти системы должны быть интегрированы с системами обороны Украины. Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Россия выпустила шесть разных типов ракет по Украине. 10 октября Российская Федерация совершила террористический массовый обстрел украинских городов. По сообщению Управления стратегических коммуникаций РФ выпустила 84 ракеты, из которых ПВО сбило 43. Управление стратегических коммуникаций обнародовало, какие именно типы ракеты были выпущены по Украине, их оказалось шесть типов: Х-101, Х-555 комплексы С-300 зенитные ракеты "Торнадо-С" Таким образом, массированная атака проводилась различными типами ракет, которые были выпущены из земли, воздуха и акваторий Черного и Каспийского моря. "Калибр" — может запускаться с кораблей, подлодок и самолетов и использоваться для поражения морских и наземных целей. Х-101 – это маневренная ракета весом примерно 2,5 тонны и запускается с самолета. Как и Х-101, ракета Х-555 представляет собой оружие российских бомбардировщиков Ту-95 и Ту-160. Это модифицированная усовершенствованная версия крылатой ракеты Х-55, поступившей на вооружение российской армии в 2004 году.

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