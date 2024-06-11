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Соплежуй и трусливый сибарит: в РФ сказали, чего страшно боится Путин

Кремлевский диктатор очень боится объявлять новую мобилизацию или вести тотальную войну, считает российский социолог Игорь Эйдман

сегодня, 12:20
Автор:
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Ткачик Олеся
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Кремлевский диктатор Владимир Путин клянется и божится, что мобилизации не будет. Как говорит российский оппозиционный социолог Игорь Эйдман, он действительно страшно не хочет ее проводить.

Соплежуй и трусливый сибарит: в РФ сказали, чего страшно боится Путин

Владимир Путин

Дело в том, говорит эксперт, что если Путин объявит мобилизацию, то распишется в собственной слабости и неудаче.

"Этого он боится больше всего. А еще он боится перехода к тотальной войне. Мобилизованной нации нужен пассионарный, харизматичный, смелый вождь, мотивирующий на самопожертвование. А Путин — старый, ленивый соплежуй, трусливый и нерешительный сибарит. Он понимает, что не справится с новой ролью",
- заявил Эйдман.

В этом случае, говорит эксперт, правящая верхушка может призвать другого лидера, который так или иначе сможет закончить зашедшую в тупик войну.

Эйдман отмечает, что еще с самого начала кремлевский диктатор обещал правящей элите и населению, что война не будет нести им никаких угроз.

"Первая волна мобилизации сильно тряхнула стабильность режим. Вторая — для него будет еще опаснее. Ее уже не спишешь на временные проблемы начала войны",
— говорит Эйдман.

Но, отмечает эксперт, победить теми силами, которыми сейчас ведется война, он не сможет. Вести же тотальную войну кремлевский диктатор не способен ментально.

"Поэтому он надеется на русское авось — авось как-то само рассосется: Запад откажется от поддержки Украины или украинцы сами запросят о пощаде. Однако ничего этого не будет. И чем дальше, тем это очевиднее",
— считает Эйдман.

По его мнению, поражение Путина может быть уже не за горами. Он отмечает, что неизбежное вынужденное решение о мобилизации станет его поражением и, возможно, началом распада режима.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что паранойя Путина вышла на новый уровень.




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Источник: https://t.me/igoreidman/1548
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