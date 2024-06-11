Соплежуй и трусливый сибарит: в РФ сказали, чего страшно боится Путин

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Ткачик Олеся
Кремлевский диктатор Владимир Путин клянется и божится, что мобилизации не будет. Как говорит российский оппозиционный социолог Игорь Эйдман, он действительно страшно не хочет ее проводить.
Владимир Путин
Дело в том, говорит эксперт, что если Путин объявит мобилизацию, то распишется в собственной слабости и неудаче.
В этом случае, говорит эксперт, правящая верхушка может призвать другого лидера, который так или иначе сможет закончить зашедшую в тупик войну.
Эйдман отмечает, что еще с самого начала кремлевский диктатор обещал правящей элите и населению, что война не будет нести им никаких угроз.
Но, отмечает эксперт, победить теми силами, которыми сейчас ведется война, он
не сможет. Вести же тотальную войну кремлевский диктатор не способен ментально.
По его мнению, поражение Путина может быть уже не за горами. Он отмечает, что неизбежное вынужденное решение о мобилизации станет его поражением и, возможно, началом распада режима.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что паранойя Путина вышла на новый уровень.
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