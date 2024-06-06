Паранойя бункерного деда вышла на новый уровень: какие меры безопасности использует

Как отметила Ольга Романова, кремлевский диктатор Владимир Путин очень боится за свою жизнь, потому что его ненавидят миллионы людей. По ее словам, бункерный дед действительно носит бронежилет. В частности, он был в нем на параде 9 мая. Как говорит эксперт, его движения выглядели неуклюже, а на животе не было видно складок на одежде. При этом Романова отметила, что в этом случае самое главное "целится в голову", поэтому нужен "ловкий снайпер" или ракета.

Владимир Путин

При этом она подчеркнула, что другие мировые лидеры на саммитах Большой семерки или Большой двадцатки чувствуют себя свободно, спокойно передвигаются, могут даже похлопать друг друга по плечу, но не Путин. На самом деле, говорит Романова, кремлевский диктатор заслужил такую судьбу – постоянно носить бронежилет и бояться за свою жизнь. Представить подрыв его кортежа или снайпера, целившегося только в него, довольно сложно.

Она также отметила, что Путин страдает паранойей. Его охранники понимают, что страх Путина обеспечивает им больше обязанностей, соответственно больше погон и денег.

Относительно усиления охраны Путина, Романова отметила, что ходят слухи о том, что он начал возить с собой пуленепробиваемое стекло на разные встречи и выступления. При этом она добавила, что бункерному деду все больше усугубляют охрану, но даже сложно представить, как это будет выглядеть. С ним уже летают персональные повара, специальная группа проверяет всю еду перед тем, как он ее съест. Он даже не пьет воду из стаканов на совещаниях. У него есть чемодан, бронежилет, отдельные машины и кортежи, никогда не знаешь, в какой из них он находится, сказала Романова.

Впрочем, по ее словам, все эти меры безопасности не случайны, ведь Путина ненавидит весь мир. Если бы его не охраняли, какой-нибудь снайпер давно бы все это остановил, добавила эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, какой смертью может умереть Путин.



