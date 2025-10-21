Соратница Путина откровенно призналась в страшном преступлении в Украине: детали

Мария Львова-Белова, российская уполномоченная по правам ребенка при президенте РФ, откровенно призналась в том, что вывезла из оккупированного Мариуполя украинского мальчика и усыновила его.

Фото: из открытых источников

В интервью российским медиа чиновник рассказала историю, которая фактически подтверждает практику насильственного перемещения украинских детей в Россию. Речь идет о ребенке по имени Филипп, который во время пребывания в Мариуполе оставался верен своей стране: пел украинские песни, не желал переезжать в РФ и демонстрировал проукраинскую позицию.

По словам Львовой-Беловой, ему якобы "нужно было время", чтобы "привыкнуть к новому". Однако из ее собственного описания видно, что ребенка фактически подвергли насильственному изменению национальной идентичности — "перевоспитали" в русском духе.

Такое признание, как отмечают пользователи соцсетей, является бесценным доказательством Международного уголовного суда. По мнению комментаторов, перед нами — не просто случай похищения, а "явка с повинной", подтверждающая государственную политику РФ по ассимиляции украинских детей на оккупированных территориях.

Между тем, Украина продолжает работу над возвращением своих граждан. Недавно благодаря инициативе Bring Kids Back UA удалось вернуть еще восемь детей и подростков из временно оккупированных регионов.

Напомним, на ТОТ (временно оккупированных территориях) российские власти внедряют очередной механизм давления на украинцев — не имеющих российского паспорта приравнивают к "нелегальным мигрантам", что создает дополнительные угрозы для жителей этих территорий.

