Соратниця Путіна відверто зізналася у страшному злочині в Україні: деталі

Марія Львова-Бєлова, російська уповноважена з прав дитини при президенті РФ, відкрито зізналася в тому, що вивезла з окупованого Маріуполя українського хлопчика і всиновила його.

Фото: з відкритих джерел

В інтерв'ю російським медіа чиновниця розповіла історію, яка фактично підтверджує практику насильного переміщення українських дітей до Росії. Йдеться про дитину на ім’я Філіп, який під час перебування в Маріуполі залишався вірним своїй країні: співав українські пісні, не бажав переїжджати до РФ і демонстрував проукраїнську позицію.

За словами Львової-Бєлової, йому нібито "потрібен був час", аби "звикнути до нового". Проте з її власного опису видно, що дитину фактично піддали насильницькій зміні національної ідентичності — "перевиховали" в російському дусі.

Таке зізнання, як зазначають користувачі соцмереж, є безцінним доказом для Міжнародного кримінального суду. На думку коментаторів, перед нами — не просто випадок викрадення, а "явка з повинною", що підтверджує державну політику РФ щодо асиміляції українських дітей на окупованих територіях.

Тим часом Україна продовжує роботу над поверненням своїх громадян. Нещодавно завдяки ініціативі Bring Kids Back UA вдалося повернути ще вісьмох дітей і підлітків з тимчасово окупованих регіонів.

Нагадаємо, на ТОТ (тимчасово окупованих територіях) російська влада впроваджує черговий механізм тиску на українців — тих, хто не має російського паспорта, прирівнюють до "нелегальних мігрантів", що створює додаткові загрози для мешканців цих територій.

