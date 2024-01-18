Соратник Путина пригрозил ядерным ударом журналистам из Германии

Партийный соратник хозяина Кремля Владимира Путина Сергей Миронов угрожает журналистам из Германии применить ядерный удар.

Сергей Миронов (фото из открытых источников)

Как сообщает BILD, главе партии "Справедливая Россия" Миронову не понравилась публикация, где речь идет об одном из сценариев Бундесвера, а именно о возможности военного конфликта России и прибалтийских стран. Лидер "Справедливой России" выслал письмо с угрозами одному из журналистов этого медиа.

"Любая попытка блокировать или даже атаковать Калининградскую область неизбежно приведет к военному столкновению с Россией. Это настоящая красная линия, а точнее красная кнопка, нажав на которую Запад неизбежно заставит Россию принять ответные меры... Будучи ядерным государством, Россия будет использовать все доступны силы и средства защиты своей территории", — написал в письме Миронов.





Напомним, что "Комментарии" писали о том, что один из лидеров НАТО готовится уже в феврале к войне с Россией. Германия готовится к гибридной российской атаке на восточный фланг НАТО. Военный конфликт может произойти уже в феврале этого года.

В материале говорится, что секретный сценарий бундесвера "Оборона Альянса 2025" начинается в феврале 2024 года. Россия запускает очередную волну мобилизации и призывает в армию еще 200 тысяч военнослужащих. Затем Кремль начинает весеннее наступление — опираясь на слабую поддержку Запада в направлении Киева, которое до июня 2024 года добивается больших успехов и постепенно оттесняет украинскую армию назад. Согласно сценарию, в июле начинается сначала скрытая, а затем все более открытая атака России на Запад.