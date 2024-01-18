logo

BTC/USD

41299.90

ETH/USD

2466.33

LTC/USD

67.89

USD/UAH

38.35

EUR/UAH

41.95

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия Соратник Путина пригрозил ядерным ударом журналистам из Германии
commentss НОВОСТИ Все новости

Соратник Путина пригрозил ядерным ударом журналистам из Германии

Сергей Миронов направил одному из журналистов письмо, возмутившись содержанием одного из материалов.

18 января 2024, 22:50
Автор:
avatar

Лиля Воробьева
Поделитесь публикацией:

Партийный соратник хозяина Кремля Владимира Путина Сергей Миронов угрожает журналистам из Германии применить ядерный удар.

Соратник Путина пригрозил ядерным ударом журналистам из Германии

Сергей Миронов (фото из открытых источников)

Как сообщает BILD, главе партии "Справедливая Россия" Миронову не понравилась публикация, где речь идет об одном из сценариев Бундесвера, а именно о возможности военного конфликта России и прибалтийских стран. Лидер "Справедливой России" выслал письмо с угрозами одному из журналистов этого медиа.

"Любая попытка блокировать или даже атаковать Калининградскую область неизбежно приведет к военному столкновению с Россией. Это настоящая красная линия, а точнее красная кнопка, нажав на которую Запад неизбежно заставит Россию принять ответные меры... Будучи ядерным государством, Россия будет использовать все доступны силы и средства защиты своей территории", — написал в письме Миронов.

Соратник Путина пригрозил ядерным ударом журналистам из Германии - фото 2

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что один из лидеров НАТО готовится уже в феврале к войне с Россией. Германия готовится к гибридной российской атаке на восточный фланг НАТО. Военный конфликт может произойти уже в феврале этого года.


В материале говорится, что секретный сценарий бундесвера "Оборона Альянса 2025" начинается в феврале 2024 года. Россия запускает очередную волну мобилизации и призывает в армию еще 200 тысяч военнослужащих. Затем Кремль начинает весеннее наступление — опираясь на слабую поддержку Запада в направлении Киева, которое до июня 2024 года добивается больших успехов и постепенно оттесняет украинскую армию назад. Согласно сценарию, в июле начинается сначала скрытая, а затем все более открытая атака России на Запад.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости