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Сотни "вагнеровцев" из ЮАР вылетели в Москву: СМИ узнали подробности

После мятежа Пригожина Кремль пытается проводить замены командиров "Вагнера"

сегодня, 08:00
Автор:
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Кравцев Сергей
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Как минимум два самолета с бойцами ЧВК "Вагнера" вылетели из Южно-Африканской Республики в Москву. Еще один самолет стоит наготове. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Jeune Aafrique".

Сотни "вагнеровцев" из ЮАР вылетели в Москву: СМИ узнали подробности

ЧВК Вагнера. Фото: из открытых источников

Отмечается, что ранее на двух самолетах из Банги в Москву полетели около 500-600 наемников.


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Также по информации СМИ, после попытки мятежа главаря ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина Кремль решил заменить кураторов наемников в Южно-Африканской Республике Виталия Перфильева, Александра Иванова и Дмитрия Сытого.

Перфильев официально занимает должность консультанта президента ЮАР Фостена-Арканжа Туадер по вопросам нацбезопасности и является близким другом командира ЧВК "Вагнер" Дмитрия Уткина.

Читайте также на портале "Комментарии" — мятеж главаря ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина и реагирование на него российских властей остается одной из топ-тем вторую неделю. По данным британской разведки, российское руководство, похоже, устроило разбирательства среди высшего офицерского состава, некоторые высокопоставленные генералы (тот же Суровикин) могут быть арестованы. А 5 июля российские СМИ опубликовали кадры с обысков в особняке и офисе Пригожина в Петербурге. По мнению замминистра обороны Украины Анны Маляр, пригожинский бунт и последующие события привели к тому, что многие россияне начали пересматривать свое отношение к высшему руководству страны-агрессора в худшую сторону. О чем говорят действия Кремля последнего времени в ракурсе реакции на мятеж? Почему затих Пригожин – стоит ли его уже списывать со счетов? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало – что ждет Пригожина в Беларуси – почему худшее для путинского режима еще впереди.




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Источник: https://www.jeuneafrique.com/1461101/politique/exclusif-centrafrique-wagner-rapatrie-plusieurs-centaines-dhommes/
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Обсуждения

Нугзар

сегодня, 07:34

хуторяни з "коментарів.уа" відрізняють Південноафриканську і Центральноафрикансьу Республіки?! ну ви ж тупі, якого ..я лізете в журналістику?!


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