Почему Кремль грамотно разыграл карту с мятежом Вагнера – заявит ли о себе еще Пригожин

Мятеж главаря ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина и реагирование на него российских властей остается одной из топ-тем вторую неделю. По данным британской разведки, российское руководство, похоже, устроило разбирательства среди высшего офицерского состава, некоторые высокопоставленные генералы (тот же Суровикин) могут быть арестованы. А 5 июля российские СМИ опубликовали кадры с обысков в особняке и офисе Пригожина в Петербурге. По мнению замминистра обороны Украины Анны Маляр, пригожинский бунт и последующие события привели к тому, что многие россияне начали пересматривать свое отношение к высшему руководству страны-агрессора в худшую сторону. О чем говорят действия Кремля последнего времени в ракурсе реакции на мятеж? Почему затих Пригожин – стоит ли его уже списывать со счетов? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Евгений Пригожин. Фото: из открытых источников

Не стоит удивляться, что, несмотря на обыски и изъятия, все деньги Пригожину в итоге вернули

Спикер Международного волонтерского сообщества "InformNapalm", боец ВСУ Михаил Макарук считает, что Кремль вытянул из этой ситуации всё, что хотел.

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"Благодаря так называемому "мятежу" (который я бы назвал классической информационно-психологической операцией), путинский режим увидел всех оппонентов, которые могли оказывать какое-то сопротивление или устроить реальный заговор. Все нелояльные внутри страны – вскрылись. Их теперь активно прессуют. Диктатура усиливается", – отмечает эксперт.

Поэтому, продолжает он, не стоит удивляться, что, несмотря на обыски и изъятия, все деньги Пригожину в итоге вернули.

"Он – один из колоссальных доноров российской казны, армии. Напомню, что ЧВК "Вагнер" активно развернулась в Сирии, странах Африки. Там эти наемники зарабатывают огромные деньги. Зачастую – нелегальные. Они замечены в Республике Чад, в Мали, Судане, Зимбабве, ЦАР, в Йемене, в Венесуэле. Колоссальная география. И Пригожин продолжит управлять этой деятельностью. Просто перейдя на другие вопросы жизнедеятельности, необходимые российской диктатуре в данный момент, – прогнозирует Михаил Макарук. – С моей точки зрения, Кремль очень грамотно разыграл эту партию".

В идеале для Путина важно провести массовые репрессии и вычистить неугодных

Глава платформы Единый координационный центр, политолог Олег Саакян уверен, что Пригожина не стоит списывать со счетов.

"Он еще не отыгранная карта. Так как ситуация с мятежом не имела кульминации и некого разрешения, а лишь оборвалась, это создает незавершенность данного сюжета", – поясняет эксперт.

По его мнению, за Пригожиным (не столько как за личностью, сколько как за образом) законсервировано место в политическом процессе России на ближайшую среднесрочную перспективу.

"Какая страна – такой и Гарри Потер. И Пригожин тут — "мальчик, который выжил". Он бросил вызов, заставил с собой считаться, договориться и (по крайней мере, на сейчас) — выжил. При этом пошатнул образ альфа-самца Путина — и укрепил свой. Это стало усиливающим фактором всех тех кризисных явлений, которые и так развивались в стране-агрессоре", – считает Олег Саакян.

Прежде всего, уточняет он, речь о деградации режима, что мы могли наблюдать последние годы. Особенно с момента полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Политолог отмечает, что своим мятежом Пригожин показал ряд важных моментов.

"Во-первых, что пассивная поддержка Путина населением, элитами и силовиками не означает готовность его защищать. Во-вторых, продемонстрировал — что так можно. И это прецедент. Путин за более 20 лет при власти ни разу не сталкивался с вооруженным мятежом. Он готовился к некой либеральной революции, инспирированной извне, к дворцовым переворотам. Но с военным бунтом он не сталкивался. В-третьих, мятеж показал, что элиты пока не готовы к чему-то подобному. Потому и заняли выжидательную позицию", – поясняет Олег Саакян.

В данный момент, по его мнению, в идеале для Путина важно провести массовые репрессии и вычистить неугодных.

"Но тут беда — сам его режим базируется на принципиальной безнаказанности элит. Соответственно, любые репрессии могут порушить этот баланс сил. Так как практически вся система и так впала в паралич, репрессии могут ее окончательно добить. Поэтому "чистки" сведутся к считанным фигурам из числа военных, – предполагает эксперт. – Причем на первых порах – негласно (что мы видим по истории с Суровикиным, официального подтверждения задержания которого нет до сих пор). По всем остальным включится задабривание через деньги. Банальная покупка лояльности".

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