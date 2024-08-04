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Сотрудничество крепнет: Путин спасает своего друга от потопа

В свою очередь северокорейский лидер Ким Чен Ын ответил на такое предложение Путина.

сегодня, 18:10
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Автор:
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Лиля Воробьева

Российский диктатор Владимир Путин предложил Северной Корее гуманитарную помощь по ликвидации последствий недавних наводнений. Обе страны подтвердили эту информацию, сообщает Associated Press.

Сотрудничество крепнет: Путин спасает своего друга от потопа

Владимир Путин (фото из открытых источников)

Издание отмечает, что эта помощь от РФ является еще одним признаком углубления отношений между двумя странами. В своем послании к лидеру КНДР Ким Чен Ина Путин "выразил глубокое соболезнование и поддержку", а также заявил о готовности оказать срочную помощь в случае стихийного бедствия, чтобы помочь Северной Корее восстановиться после наводнения, говорится в сообщении Центрального телеграфного агентства Кореи (KCNA).

Российское агентство "ТАСС" опубликовало аналогичное сообщение, отметив, что Путин в своем послании к Киму написал: "Вы всегда можете рассчитывать на нашу помощь и поддержку".

Ким поблагодарил Путина за такое предложение и отметил, что он "глубоко испытывает особые эмоции к настоящему другу в самый тяжелый период". Однако лидер КНДР добавил, что его страна разработала собственные планы реабилитации и обратится за помощью в Россию позже, если она понадобится, передает KCNA.

27 июля сильные дожди на северо-западе страны затопили 4 100 домов, 7 410 акров сельскохозяйственных полей, а также многие другие общественные здания, дороги и железные дороги, сообщило издание KCNA. Пока информации о жертвах нет.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Путин придумал новый план , как остановить помощь Западу для Украины. Российский диктатор Владимир Путин планировал передать ракеты и другое вооружение йеменским хуситам для дестабилизации ситуации в регионе и давления на Запад. Таким образом Россия планировала усилить свое военное партнерство с Ираном.



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Источник: https://apnews.com/article/putin-russia-north-korea-kim-flood-77dc22b03a52826a6bccb8f909c0d71f
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