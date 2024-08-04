Сотрудничество крепнет: Путин спасает своего друга от потопа

Российский диктатор Владимир Путин предложил Северной Корее гуманитарную помощь по ликвидации последствий недавних наводнений. Обе страны подтвердили эту информацию, сообщает Associated Press.

Владимир Путин (фото из открытых источников)

Издание отмечает, что эта помощь от РФ является еще одним признаком углубления отношений между двумя странами. В своем послании к лидеру КНДР Ким Чен Ина Путин "выразил глубокое соболезнование и поддержку", а также заявил о готовности оказать срочную помощь в случае стихийного бедствия, чтобы помочь Северной Корее восстановиться после наводнения, говорится в сообщении Центрального телеграфного агентства Кореи (KCNA).

Российское агентство "ТАСС" опубликовало аналогичное сообщение, отметив, что Путин в своем послании к Киму написал: "Вы всегда можете рассчитывать на нашу помощь и поддержку".

Ким поблагодарил Путина за такое предложение и отметил, что он "глубоко испытывает особые эмоции к настоящему другу в самый тяжелый период". Однако лидер КНДР добавил, что его страна разработала собственные планы реабилитации и обратится за помощью в Россию позже, если она понадобится, передает KCNA.

27 июля сильные дожди на северо-западе страны затопили 4 100 домов, 7 410 акров сельскохозяйственных полей, а также многие другие общественные здания, дороги и железные дороги, сообщило издание KCNA. Пока информации о жертвах нет.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Путин придумал новый план , как остановить помощь Западу для Украины. Российский диктатор Владимир Путин планировал передать ракеты и другое вооружение йеменским хуситам для дестабилизации ситуации в регионе и давления на Запад. Таким образом Россия планировала усилить свое военное партнерство с Ираном.