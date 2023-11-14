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Сотрудничество России и Венгрии вышло на новый уровень: что известно

АЭС "Пакш" была построена еще в прошлом веке по советскому проекту

сегодня, 20:27
Автор:
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Лиля Воробьева
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Несмотря на санкции и войну в Украине, Венгрии продолжает активно сотрудничать с РФ. Стало известно, что страны подписали соглашение о строительстве атомной электростанции "Пакш-2". Об этом сообщают "Комментарии" ссылкой на информацию главного венгерского дипломата Петера Сийярто.

Сотрудничество России и Венгрии вышло на новый уровень: что известно

Россия и Венгрия договорились о строительстве АЭС "Пакш-2" (фото: facebook.com/szijjarto.peter.official)

"Мы подписали график строительства "Пакш-2", на основании которого подключим новую АЭС к сети в начале следующего десятилетия. Это был долгий путь, но речь, наконец, идет о строительстве, а не о документах", — заявил Сийярто.


С российской стороны документ подписал глава корпорации "Росатом" Алексей Лихачев. Он заявил, что "Росатом" уделит этому проекту "особое внимание" и намерен направить на него "лучшие силы".

"Внимание к этому проекту будет повышено", – заявил Лихачев.

Известно, что АЭС "Пакш" построили по советскому проекту еще в прошлом веке. Она имеет четыре энергоблока ВВЭР-440 общей мощностью 2000 МВт. Между 2032 и 2037 годами истекает срок эксплуатации энергоблоков

Сообщается, что в рамках проекта построят два новых энергоблока с реакторами типа ВВЭР-1200 поколения 3 .

Строительство этого объекта затормозилось из-за длительной процедуры получения одобрения от Еврокомиссии.

Но, несмотря на то, что "Росатом" принимает участие в захвате Запорожской АЭС, Венгрия в 2022 году выдала "Росатому" лицензию на строительство АЭС "Пакш-2".

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Орбан дал окончательный ответ, блокирует ли Венгрия начало переговоров о членстве Украины в ЕС. Евросоюз не должен даже давать надежду Украине и вступать в переговоры о членстве в ЕС, заявил Орбан.

При этом премьер подчеркнул, Венгрия как полноправный член ЕС заняла "четкую" позицию – на сегодняшний день Украина не может быть членом ЕС.

 



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Обсуждения

Ермаков

сегодня, 21:18

Россия в скором времени будет в таком состоянии техническом, что не сможет построить в Венгрии ничего


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