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Ткачик Олеся
Сотрудники Курской атомной электростанции обеспокоены тем, что руководство не подготовилось к возможной атаке Вооруженных Сил Украины, сообщает российское издание "Важные истории".
Курская АЭС
По данным источников, среди охранников Росгвардии, отвечающих за безопасность Курской АЭС, остались только женщины.
У работников Курской АЭС нет никаких инструкций на случай наземной атаки. Недавно город Курчатов, где расположена станция, подвергся атаке беспилотников.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что одной из возможных целей военной операции в Курской области может быть захват АЭС. Говорят, что в этом случае ее якобы могут обменять на контроль над Запорожской АЭС.
Впрочем, как заявил заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа "Ахмат" генерал-майор Апты Алаудинов, у украинских войск якобы нет средств для захвата Курской атомной электростанции. Хотя известно, что ВСУ все же преуспевают в Курской области, в частности, сумели захватить несколько населенных пунктов и продвигаются дальше.
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