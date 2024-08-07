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Сотрудники Курской АЭС в панике: рассказали, кто охраняет станцию

Курскую АЭС якобы охраняют только женщины из Росгвардии

сегодня, 18:16
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Ткачик Олеся

Сотрудники Курской атомной электростанции обеспокоены тем, что руководство не подготовилось к возможной атаке Вооруженных Сил Украины, сообщает российское издание "Важные истории".

Сотрудники Курской АЭС в панике: рассказали, кто охраняет станцию

Курская АЭС

По данным источников, среди охранников Росгвардии, отвечающих за безопасность Курской АЭС, остались только женщины.

"Панцири" переехали поближе к станции. Все время отстреливаются. Охрана станции, как правило, прапорщики росгвардии. Сейчас сидят одни женщины, видимо мужчин они всех собрали, отправили туда (на войну против Украины)", — рассказал работник атомной электростанции.

У работников Курской АЭС нет никаких инструкций на случай наземной атаки. Недавно город Курчатов, где расположена станция, подвергся атаке беспилотников.

"В июне по поводу ракетных опасностей задавали им вопросы: хранилищ нет, куда деваться? Они сказали, что надо прятаться, но не сказали, куда. Я так понимаю, они вообще не рассматривают такой вопрос [наземной атаки]. Говорят, что мы защищены, нас защищают наши войска", — сказал анонимный работник.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что одной из возможных целей военной операции в Курской области может быть захват АЭС. Говорят, что в этом случае ее якобы могут обменять на контроль над Запорожской АЭС.

Впрочем, как заявил заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа "Ахмат" генерал-майор Апты Алаудинов, у украинских войск якобы нет средств для захвата Курской атомной электростанции. Хотя известно, что ВСУ все же преуспевают в Курской области, в частности, сумели захватить несколько населенных пунктов и продвигаются дальше.





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Источник: https://t.me/istories_media/7163
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