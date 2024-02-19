Совещались в течение выходных. В Кремле определили следующую жертву после Навального

По информации Андрея Юсова, в течение прошлых выгодных в администрации российского диктатора Владимира Путина проводились совещания по дальнейшим действиям в отношении других оппозиционеров. При этом, как подчеркнул представитель ГУР, "гестаповцы" выбрали себе следующую жертву, ею якобы стал экс-глава компании ЮКОС Михаил Ходорковский. Известно, что он в 2015 году был заочно арестован и объявлен в розыск.

Михаил Ходорковский

Как подчеркнул Юсов, на Западе Алексея Навального воспринимали как одну из центральных фигур оппозиции кремлевскому режиму. Теперь, по его словам, российский режим ищет способы противодействия тем политическим фигурам, которые раскрывают нелегитимность и ничтожность переназначения кремлевского диктатора. Особенно подобные действия актуальны перед так называемыми выборами президента в РФ, добавляет представитель разведки.

"В частности, активно обсуждается деятельность Михаила Ходорковского, который продолжает олицетворять заметный политический и медийный ресурс, критический к российским властям военных преступников"

, – сказал Юсов.

По его информации, вроде бы ведутся дискуссии о возможных методах продолжения "зачистки" влиятельных лиц в среде российской оппозиции в других странах. Также, добавляет Юсов, в России обсуждается возможные последствия проведения активных мероприятий на территории стран Запада.

Напомним, 16 февраля стало известно о смерти российского оппозиционера Алексея Навального. После этого ряд топ-политиков обвинили РФ в убийстве оппозиционного политика.

Как сообщали "Комментарии" на смерть Навального отреагировали в США . Там подчеркнули, что гибель российского оппозиционера свидетельствует о том, что диктатор РФ Владимир Путин – агрессивное лицо. Поэтому США должны приложить максимальные усилия для помощи Украине.