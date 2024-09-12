Советник Моди лично привез Путину информацию о переговорах в Киеве

Советник индийского премьер-министра по национальной безопасности Аджит Довал прибыл в Москву, чтобы встретиться с кремлевским диктатором Владимиром Путиным. При этом он сообщил, что прибыл в РФ по поручению Нарендры Моди с целью лично сообщить Путину детали переговоров между президентом Владимиром Зеленским и премьер-министром Индии.

Индия

"Как сказал вам премьер-министр во время телефонного разговора, он хотел бы проинформировать вас о своем визите на Украину и о своей встрече с президентом Зеленским. И он хотел, чтобы я приехал специально и лично проинформировал вас о переговорах", — сказал Довал перед встречей с Путиным.

По его словам, беседа с Зеленским проходила "в очень узком формате".

"Я был с премьер-министром, присутствовал при этом разговоре", — подчеркнул Довал.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что во время визита в Киев 23 августа премьер-министр Нарендра Моди сообщил, что с уважением относится к территориальной целостности Украины. Кроме того, он добавил, что его страна никогда не была нейтральной в этой войне. По словам Моди, Индия готова внести свой активный вклад в мирное урегулирование. Кроме того, он добавил, что все должны работать над тем, чтобы как можно скорее восстановить мир.

Также "Комментарии" рассказывали, что глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар заявил, что переговоры об урегулировании военного конфликта в Украине должны проходить с участием Москвы и Киева, а не путем передачи РФ какой-либо согласованной без ее присутствия позиции других сторон. Также дипломат заявил, что в Индии не считают, что конфликт в Украине будет решен на поле боя.



