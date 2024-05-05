Советский чемпион разозлился, что ЧМ-2024 по хоккею пройдет без России

Двухкратный олимпийский чемпион Александр Кожевников высказал свое мнение о проведении чемпионата мира по хоккею 2024 года. Перед этим сборная Украины одержала победу на ЧМ-2024 по хоккею в своем дивизионе.

Александр Кожевников (фото из открытых источников)

Слова Кожевникова передает sovsport.ru . Советский чемпион, таким образом протестуя, не будет следить за турниром, потому что там не выступят ни россияне, ни белорусы. При этом российская сборная сыграла с Казахстаном и четырежды встретится со сборной Беларуси.

– Я [чемпионат мира] вообще не смотрю и не буду. Без наших чемпионат не интересен, и публики, думаю, будет мало.

– Будет ли тур "России 25" более интересным?

– Интереснее или нет, сложно сказать, разница велика. В туре уровень другой, конечно. Надо играть против сильнейших, а нам пока не дают, гады. Будем терпеть, мы народ терпеливый.

– Следует ли следить за соперниками?

— Не знаю. Я точно смотреть не буду, интереса нет ни одного, – ответил Александр Кожевников.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Макрон хочет остановить все войны в мире . Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о своей инициативе о прекращении огня в основных конфликтах, продолжающихся в мире, в том числе в войне в Украине, на время проведения Олимпийских игр и рассчитывает на помощь лидера Китая в этом вопросе. Об этом президент Франции заявил в интервью RMC и BFMTV.

Президент Франции отметил, что постарается приложить максимум усилий для "олимпийского перемирия", уточнив, что подразумевает и войну между Израилем и ХАМАС, и войну России против Украины, и войну в Судане. Лидер французов сказал, что хочет с этой целью привлечь многих партнеров.

