Советский чемпион сделал безумное заявление о заговоре Запада против России

Двухкратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев высказался критически о победах четырехкратной олимпийской чемпионки в спортивной гимнастике Симоны Байлз из США, назвав их "заговором Запада". Год назад советский чемпион предложил провести Олимпийские игры без допинг-контроля.

Дмитрий Васильев (фото из открытых источников)

Р-Спорт приводит ответный комментарий Васильева, где он высказывает мнение, что западные страны объединились против РФ с целью доминирования в мировом спорте.

"В ситуации с Байлзом видны параллели с норвежскими биатлонистами-астматиками, которым вообще дан зеленый свет.

Выходит, что они самые болезненные спортсмены по густоте населения, ведь население страны около 5 миллионов. И при этом самые болезненные спортсмены обыгрывают весь мир. Но ведь это абсурд, этого не может быть.

Ситуация с Байлзом – часть сговора и обмана со стороны западных стран, когда для некоторых спортсменов были созданы особые условия для того, чтобы показать – Запад доминирует практически во всех видах спорта. И ей тоже был дан зеленый свет", — сказал Васильев.

В сети пользователи только посмеялись над словами Васильева.

К слову, Симона Байлз планирует выступить за сборную США на Олимпиаде-2024. В 2016 году она рассказывала, что с детства использует препараты от синдрома дефицита внимания и гиперактивности (СДОГ). Гимнастке было выдано разрешение на употребление психостимулятора в качестве терапевтического исключения.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в МИД РФ снова сходят с ума из-за Олимпийских игр в Париже . Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова поддержала отказ российских спортсменов от участия в Олимпийских играх в Париже. Международный олимпийский комитет (МОК) разрешил некоторым представителям страны-агрессора участвовать в Играх, но без флага и гимна.