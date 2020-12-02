«Совсем с ума сошли»: россиянин назвал сына в честь своей профессии

Современные родители стараются дать детям самые необычные и уникальные имена. Так решил и житель Пензы (Россия) Дмитрий Банчуков, который назвал новорожденного сына в честь своей профессии — Маркетингом.

Ребенка назвали Маркетинг / фото: @ban4ukov

На своей странице в Instagram мужчина опубликовал фотографию, на которой стоит вместе с женой и навороженным сыном на руках. На втором кадре Дмитрий показал свидетельство о рождении, где указано, что мальчика действительно зовут Маркетинг. "Теперь я официально отец Маркетинга", — подписал он свой кадр.

По информации телеканала Mash, Дмитрий считает, что это необычное имя поможет его сыну в будущем, потому что он назван в честь деятельности, которая учит управлять и манипулировать поведением потребителей. Пока ребенок маленький — он будет манипулировать мамой и папой, а потом подрастет и будет заставлять делать всех то, что ему нужно.

Россиянин рассказал, что отцом маркетинга часто называют американского экономиста Филипа Котлера, вот он и подумал, почему бы не стать российским отцом, да еще и в буквальном смысле.

Такое необычное имя ребенка привернуло внимание общественности, некоторые подписчики Дмитрия оценили его креатив и пожелали семье всего самого лучшего, а другие — раскритиковали такое решение родителей. "Все ради хайпа", "Надеюсь сына назвали Марк, а остальное — классный фотошоп", "Вы совсем с ума сошли?? Бедный малыш", "Почему не рычаг? Отец Рычага — очень звучит", — прокомментировали фолловеры.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что в Закарпатской области родители решили назвать новорожденного сына — Зеленский.

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