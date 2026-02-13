Совсем сошли с ума: россияне планируют снять фильм 18+ по мотивам Пушкина

В России за государственные средства планируется снять сериал для взрослой аудитории по мотивам произведений Александра Пушкина. Проект под названием Лукоморье реализует онлайн-кинотеатр Premier при поддержке Института развития Интернета (ИРИ).

Российский взрослый фильм «Лукоморье»

О планах создать сериал 18 рассказал генеральный продюсер платформы Давид Кочаров на форуме кинопремии "Герои большой страны". По его словам, команда готовит большой эксперимент — масштабную экранизацию пушкинского мира в формате дарк-фэнтези. В качестве ориентиров называют "Властелина колец" и "Ночной дозор".

Сюжетную основу сериала составит поэма "Руслан и Людмила". Продюсеры планируют не ограничиваться одним сезоном и рассматривают возможность создания трилогии. По замыслу авторов, история будет представлена в более мрачном, "взрослом" ключе — с расширенной вселенной персонажей, где борьба за Людмилу перерастает в противостояние глобальному злу.

Точные сроки выхода и бюджет Лукоморья не разглашаются. В то же время известно, что ИРИ раньше включал этот проект в список грантополучателей. В 2024 году институт распределил более 15,7 млрд рублей на более 130 медиапроектов, запланированных к 2026 году.

Параллельно структуры "Газпром-Медиа" работают и над полнометражным фильмом "Руслан и Людмила", премьера которого запланирована на 2027 год. Его бюджет, по открытым данным, составил около 1 млрд рублей.

ИРИ — организация, созданная с участием Кремля для финансирования контента, отвечающего государственной информационной политике. В 2026 году на эти цели институт получил более 26 млрд. рублей из бюджета.

