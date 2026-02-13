У Росії за державні кошти планують зняти серіал для дорослої аудиторії за мотивами творів Олександра Пушкіна. Проєкт під назвою "Лукоморье" реалізує онлайн-кінотеатр Premier за підтримки Інституту розвитку Інтернету (ІРІ).

Російський дорослий фільм «Лукоморье»

Про плани створити серіал 18+ розповів генеральний продюсер платформи Давид Кочаров під час форуму кінопремії "Герои большой страны". За його словами, команда готує "великий експеримент" — масштабну екранізацію пушкінського світу у форматі дарк-фентезі. Як орієнтири називають "Властелина колец" і "Ночной дозор".

Сюжетну основу серіалу становитиме поема "Руслан и Людмила". Продюсери планують не обмежуватися одним сезоном і розглядають можливість створення трилогії. За задумом авторів, історію подадуть у більш похмурому, "дорослому" ключі — із розширеним всесвітом персонажів, де боротьба за Людмилу переростає у протистояння глобальному злу.

Точні строки виходу та бюджет "Лукоморья" не розголошуються. Водночас відомо, що ІРІ раніше включав цей проєкт до списку грантоотримувачів. У 2024 році інститут розподілив понад 15,7 млрд рублів на понад 130 медіапроєктів, запланованих до 2026 року.

Паралельно структури "Газпром-Медиа" працюють і над повнометражним фільмом "Руслан и Людмила", прем’єра якого запланована на 2027 рік. Його бюджет, за відкритими даними, становив майже 1 млрд рублів.

ІРІ — організація, створена за участі Кремля для фінансування контенту, що відповідає державній інформаційній політиці. У 2026 році на ці цілі інститут отримав понад 26 млрд рублів із бюджету.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що Міністр охорони здоров’я США Роберт Кеннеді-молодший зробив резонансну заяву під час участі в подкасті американського коміка та блогера Тео Вон.