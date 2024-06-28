Союз двух диктаторов: кому действительно выгодно сотрудничество РФ и КНДР

Северная Корея пытается продать России неликвидное вооружение и политическую лояльность в обмен на военные технологии и ослабление санкций, заявил политолог Виталий Кулик.

РФ и КНДР усиливают сотрудничество. Фото из открытых источников

"В 1980-х годах в КНДР был достаточно мощный ВПК по производству боеприпасов и модернизации стрелкового оружия. Северная Корея была лидером по поставкам вооружения во время ирано-иракской войны, а также продавала оружие африканским странам, в которых шли войны. В середине 1980-х годов эту "скамейку" Пхеньяну прикрыли, но производство вооружения продолжалось до 1990-х. Впоследствии масштабы производства вооружения в КНДР пошли на убыль, а изготовленные снаряды отправились на склады. Теперь у корейских властей появилась возможность продать России свое неликвидное вооружение, десятилетиями лежащее на складах", — рассказал Виталий Кулик.

По словам политолога, КНДР получает от РФ ракетные технологии для межконтинентальных баллистических ракет, удачно запущенный на орбиту спутник, системы РЭБ, тяжелую военную технику и новейшие системы залпового огня.

"Кроме того, Путин разрушает механизмы контроля за исполнением санкционных ограничений, введенных против КНДР. У России нет полномочий отменить санкции, поскольку это может сделать только Совбез ООН. В апреле же Путин не продолжил работу экспертных групп, контролирующих выполнение этих санкций", — добавил эксперт.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что глава НАТО Йенс Столтенберг заявил, что российская армия не способна совершить большой прорыв на фронте. "Россияне снова попытались начать наступление этой весной и летом, но пока добились лишь незначительных успехов. Мы увидели, что украинцы смогли удержать оборону", — заявил Йенс Столтенберг. По словам генсека, у НАТО нет никаких оснований полагать, что у РФ есть возможности и силы для совершения больших прорывов. При этом он отметил, что Россия продолжит наступать и наносить авиаудары.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что российские захватчики, скорее всего, вскоре смогут захватить Красногоровку в Донецкой области, сообщил лейтенант ВСУ с позывным "Алекс". "В Красногоровке плохие дела. У противника есть продвижение в частном секторе. Сейчас на этом участке адские бои. Наши подразделения сильно истощены", — рассказал лейтенант ВСУ.