Союз двух диктаторов: кому действительно выгодно сотрудничество РФ и КНДР

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Марьян Ощановский
Северная Корея пытается продать России неликвидное вооружение и политическую лояльность в обмен на военные технологии и ослабление санкций, заявил политолог Виталий Кулик.
РФ и КНДР усиливают сотрудничество. Фото из открытых источников
По словам политолога, КНДР получает от РФ ракетные технологии для межконтинентальных баллистических ракет, удачно запущенный на орбиту спутник, системы РЭБ, тяжелую военную технику и новейшие системы залпового огня.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что глава НАТО Йенс Столтенберг заявил, что российская армия не способна совершить большой прорыв на фронте. "Россияне снова попытались начать наступление этой весной и летом, но пока добились лишь незначительных успехов. Мы увидели, что украинцы смогли удержать оборону", — заявил Йенс Столтенберг. По словам генсека, у НАТО нет никаких оснований полагать, что у РФ есть возможности и силы для совершения больших прорывов. При этом он отметил, что Россия продолжит наступать и наносить авиаудары.
Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что российские захватчики, скорее всего, вскоре смогут захватить Красногоровку в Донецкой области, сообщил лейтенант ВСУ с позывным "Алекс". "В Красногоровке плохие дела. У противника есть продвижение в частном секторе. Сейчас на этом участке адские бои. Наши подразделения сильно истощены", — рассказал лейтенант ВСУ.
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