Создание Союзного государства между Москвой и Минском: какие риски для Украины

Россия и Беларусь согласовали 26-27 дорожных карт по интеграции на уровне правительств, заявил белорусский президент Александр Лукашенко после встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. Формализовать договоренности о создании Союзного государства (СГ) Москва и Минск, по словам Лукашенко, смогут после заседания Высшего государственного совета (намечено на осень).

Александр Лукашенко и Владимир Путин. Фото: ТАСС

Действительно ли грядет создание СГ, договоров о создании которого официальные Минск и Москва подписали еще в 1999 году? Что может ускорить (замедлить) этот процесс? Какие риски это несет для самой Беларуси и ее соседей, включая Украину?

С этими вопросами порталу "Комментарии" помогли разобраться эксперты.



Магистру государственного управления, политологу, социологу Владимиру Воле заявления Лукашенко о том, что они с Путиным формализовали каких-то положения о создании Союзного государства, напоминают 1001 серию "Санта Барбары".

"Лукашенко практически каждый раз после встречи с Путиным рассказывает о том, что всё движется в сторону углубления сотрудничества и интеграции между РФ и Республикой Беларусь (РБ). Что вот-вот будут очередные договоренности. На самом деле по итогам встречи вряд ли можно говорить о каком-то качественном прорыве касательно построения Союзного государства", — считает Владимир Воля.

По его мнению, скорее мы видим продолжение многолетней игры Лукашенко в сближение с Россией без особого сближения.

"Игра идет с расчетом на белорусскую аудиторию. Ну и плюс, я не исключаю, что таким образом Лукашенко пытается подыграть российскому руководству в преддверии выборов в Госдуму, намеченных на сентябрь. И оговорки о том, что какие-то договоренности в рамках Союзного государства будут формализованы именно осенью — тоже не случайны. Всё выглядят как очередной политический маневр Лукашенко — без какого-то реального сближения двух государств. Возможно, будут какие-то формальные вещи подписаны. Но какого-то большого, качественного сближения РФ и РБ я не ожидаю".

Политический эксперт Дмитрий Воронков уверен, что для РБ Союзное государство с РФ будет означать, прежде всего, потерю политической и экономической независимости.

"Путин давно вынашивает идею возрождения геополитической модели по принципу бывшего СССР, где "Единая Россия" будет чем-то вроде КПСС, а Путин ее — председателем. И хотя во времена СССР республики де-юре имели определенную суверенность, по факту, как мы знаем, ее не было. К аналогичной модели стремится и Путин. С той лишь разницей, что авторитаризм РФ и РБ завуалирован под демократию. Управление экономическими, военными ресурсами стран постсоветского пространства и создание противовеса США — это цель Кремля", — подчеркивает Дмитрий Воронков.

По его мнению, если раньше Лукашенко пытался балансировать между интересами своего народа и аппетитами Кремля в переговорном процессе по СГ, то теперь Беларусь экономически очень зависима от России за счет внешнего долга. Особенно после массовых протестов и попыток свергнуть Лукашенко. Что добавило еще и политическую зависимость, так как Кремль поддержал весьма спорно избранного президента РБ.

"Подобные "союзнические" планы у Путина были и по отношению к Украине. Но наша страна резко сменила свой внешнеполитический вектор, свергнув промосковскую власть, лоббирующую кремлевские интересы. Именно поэтому мы увидели аннексию и войну. Со стороны Путина это попытка переломить ситуацию в свою пользу путем сохранения (вернее уже установления) политического контроля над Украиной", — поясняет политэксперт.

По его мнению, основные риски, которые могут ожидать Украину от сближения РФ и РБ, это усиление давления на нашу страну уже не только со стороны России, но и со стороны Беларуси.

"И не только политического, а прежде всего экономического. Речь об экспорте из РБ нефтепродуктов, сельскохозяйственной техники, электроэнергии, удобрений и т.д. Кроме того, усиливаясь за счет расширения (межгосударственного), РФ будет приобретать вес и перед Западом. Особенно Европой. И экономически, и в военном отношении. Европейцы будут бояться конфликта с РФ еще больше, мы же начнем постепенно терять политическую поддержку ЕС", — предупреждает Дмитрий Воронков.

Ускорить процесс создания СГ могут постановочные трюки Кремля и Лукашенко про невидимого внешнего врага в лице Запада, считает политэксперт.

"Недаром "бацька" призвал улучшить оборону потенциального Союзного государства. Иными словами, идут и будут идти страшилки, направленные на белорусский непосредственно народ, дабы демонизировать Запад и консолидировать белорусов вокруг вымышленного врага. И в Кремле хотят преподнести СГ как единственный спасательный круг для Беларуси перед внешним вызовом, — отмечает Дмитрий Воронков. — Ведь раннее, напомню, белорусы в своем большинстве выступали против интеграции с Россией. Думаю, никакие западные санкции тут Кремль не остановят, слишком большие ставки".

Замедлить же процесс создания СГ может, по мнению эксперта, негативная реакция самих белорусов, которые могут снова глобально активизироваться в протестном смысле. Тогда вопрос придется отложить, считает Дмитрий Воронков.

"Но Кремль будет работать внутри Беларуси на пропаганду против Запада. Возможно даже инсценируя теракты или прочие попытки якобы западного вмешательства. Кремлю нужно как бы "добровольное" согласие белорусов, а не метод насильственного присоединения. А для этого нужна отдельная гибридная информационная и пропагандистская война. Чем и будет заниматься российская власть, если в белорусском обществе не поменяются настроения", — прогнозирует Дмитрий Воронков.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, существует ли вероятность исключения Евгения Шевченко из фракции "СН" из-за его поездки в Беларусь.

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