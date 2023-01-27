Созвал Совбез: Путин снова хочет расширения границ РФ

Российский диктатор созвал Совет безопасности РФ для обсуждения претензий по расширению границ своего континентального шельфа в Северном Ледовитом океане, пишут "Комментарии" по информации Reuters.



Путин решил расширить границы РФ и созвал Совбез

Владимир Путин провел в пятницу переговоры с чиновниками службы безопасности о состоянии усилий России по законному расширению внешних границ своего континентального шельфа в Северном Ледовитом океане.

"У нас, коллеги, есть много важных вопросов для обсуждения, как внутренней повестки дня, так и вопроса границ континентального шельфа России в Северном Ледовитом океане", — сказал Путин, открывая заседание членов Совета безопасности, сообщает официальный сайт Кремля.

Еще в 2021 году Россия обратилась в ООН с просьбой пересмотреть континентальный шельф в Северном Ледовитом океане, где, как полагают, существуют важные залежи природного газа и нефти. Тогда Москва хотела получить юрисдикцию над гораздо большей частью дна океана. Однако и Канада, и Дания имеют схожие претензии. Кроме того, Норвегия, ставшая главным поставщиком газа в Европейский Союз, объявила, что хочет расширить свои исследования на этой же территории.

Континентальный шельф определяется международным правом как участок мелководья, граничащий с береговой линией государства. Платформа считается частью территории соответствующего государства, имеющего право на эксплуатацию найденных на нем природных ресурсов.

О сегодняшнем заседании Совбеза РФ больше информации неизвестно. В совещании приняли участие министр обороны Сергей Шойгу, а также глава российской внешней разведки Сергей Нарышкин.

Государства, имеющие выход к Северному Ледовитому океану, все больше озабочены амбициями Москвы с начала российского вторжения в Украину. За это время Россия обновила свою военную инфраструктуру в Арктике.

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